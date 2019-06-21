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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Damat paçası tarifi
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Damat paçası tarifi

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Damat paçası tarifi

Damat paçası hamur işi, özellikle de mantı sevenlerin çok beğeneceği bir tarif. Tavuk suyuyla ıslatılış ve unlu yoğurt sosuyla lezzetlendirilmiş hamur parçalarından oluşan damat paçası, o kadar nefis ki diyetinizi bozduğunuza değiyor. İşte Edirne mutfağının çok sevilen lezzeti damat paçasının tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 4 adet tavuk but
  • 1 adet yufka
  • 1-2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1-2 kepçe tavuk suyu
  • Tuz
  • Karabiber

Yoğurt sosu için:

  • 3 su bardağı tavuk suyu
  • 3 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta + 1 yumurtanın sarısı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Tavuk butları 5-6 su bardağı kadar suyla etler didiklenecek kıvama gelene kadar haşlayın.

Yufkadan elinizle 2-3 parmak genişliğinde parçalar koparın.

Fırın kabını yağlayıp yufkaları yerleştirin.

Yufkaların üzerine tereyağı parçaları yerleştirin.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yufkaları fırına verip kızartın.

Bu esnada tavukların suyunu süzüp kenara alın.

Etlerini çatalın ucuyla didikleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sarımsakları ezin.

Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz ve sarımsağı bir sos tenceresinde karıştırın.

Tavuğun haşlama suyundan sosa ilave edip orta ateşte muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

Sosa sirkeyi de ilave edip karıştırın ve altını kapatın.

Kızaran yufkaları fırından çıkarıp üzerine tavuk suyunu gezdirin.

Yoğurtlu sosun yarısını ve tavuk parçalarını yufkaların üzerine yayın.

En üste yeniden yoğurtlu sostan yayıp yeniden fırına verin.

200 derecede üstü kızarana kadar pişirdiğiniz damat paçasını servis etmeden önce üzerine kırmızı biberli tereyağı gezdirin. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
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