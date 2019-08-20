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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.08.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Damat paçası nasıl yapılır?

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Damat paçası nasıl yapılır?

Farklı tavuk tarifi arayanlar için basit bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Damat paçası. Baget tavuklar yufka ve yoğurtlu sosla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, damat paçası nasıl yapılır?

6 adet tavuk baget
1 adet yufka
1 -2 yemek kaşığı tereyağı
yufkayı ıslatmak için; 1-2 kepçe tavuk suyu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yoğurtlu Sosu için;

2,5 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı + 1 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı Tuz
Servisi için:
2 yemek kaşığı Tereyağı
3 çay kaşığı Kırmızı pul biber

Yapılışı:

Bagetleri orta boy bir tencereye alın.
5-6 su bardağı su ilave ederek etler didiklenecek kıvama gelinceye kadar haşlayın.
Yufkayı elinizle 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın.
Orta boy bir fırın kasesini yağlayın.
Yufka parçalarını kaseye döşeyin ve tereyağı parçaları ekleyerek 190 derece önceden ısıttığınız fırına verin.
Yufka kızarırken tavuk etlerini didikleyin, tuz ve karabiberle lezzetlendirip kenara ayırın…
Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz, ezilmiş sarımsağı orta boy bir tencerede karıştırın.
Tavuk suyunu ve tuzunu ekleyerek orta ateşte muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişirin.
Kıvam alan karışıma sirkeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Kızaran yufkanın üstüne 1-2 kepçe tavuk suyu gezdirerek ıslatın.
Hazırladığınız yoğurt sosunun yarısını yufkanın üzerine yayın ve didiklediğiniz tavukları serpin.
Tavukların üstüne kalan sosu dökün ve kaşık yardımıyla yayın.
200 derece önceden ısıttığınız fırında sosun üstü kızarıncaya kadar pişirin.
Kırmızı pul biber ve tereyağını bir cezvede kızdırın.
Fırından aldığınız yemeğin üstüne gezdirerek servis yapın.

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