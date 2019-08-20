Damat paçası nasıl yapılır?
Farklı tavuk tarifi arayanlar için basit bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Damat paçası. Baget tavuklar yufka ve yoğurtlu sosla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, damat paçası nasıl yapılır?
6 adet tavuk baget
1 adet yufka
1 -2 yemek kaşığı tereyağı
yufkayı ıslatmak için; 1-2 kepçe tavuk suyu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yoğurtlu Sosu için;
2,5 su bardağı tavuk suyu
3 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı + 1 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sirke
2 çay kaşığı Tuz
Servisi için:
2 yemek kaşığı Tereyağı
3 çay kaşığı Kırmızı pul biber
Yapılışı:
Bagetleri orta boy bir tencereye alın.
5-6 su bardağı su ilave ederek etler didiklenecek kıvama gelinceye kadar haşlayın.
Yufkayı elinizle 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın.
Orta boy bir fırın kasesini yağlayın.
Yufka parçalarını kaseye döşeyin ve tereyağı parçaları ekleyerek 190 derece önceden ısıttığınız fırına verin.
Yufka kızarırken tavuk etlerini didikleyin, tuz ve karabiberle lezzetlendirip kenara ayırın…
Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz, ezilmiş sarımsağı orta boy bir tencerede karıştırın.
Tavuk suyunu ve tuzunu ekleyerek orta ateşte muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişirin.
Kıvam alan karışıma sirkeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Kızaran yufkanın üstüne 1-2 kepçe tavuk suyu gezdirerek ıslatın.
Hazırladığınız yoğurt sosunun yarısını yufkanın üzerine yayın ve didiklediğiniz tavukları serpin.
Tavukların üstüne kalan sosu dökün ve kaşık yardımıyla yayın.
200 derece önceden ısıttığınız fırında sosun üstü kızarıncaya kadar pişirin.
Kırmızı pul biber ve tereyağını bir cezvede kızdırın.
Fırından aldığınız yemeğin üstüne gezdirerek servis yapın.