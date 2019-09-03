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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.09.2019 - 21:28, Son Güncelleme:

Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte tarifi ve malzemeleri

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Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte tarifi ve malzemeleri

Doyurucu olması ve lezzeti ile diğer köfte çeşitleri arasında en çok tercih edilen dalyan köfte, Türk mutfağının demirbaş tarifleri arasında yer tutuyor. Küçük büyük herkesin tercih ettiği dalyan köfte, ev hanımları tarafından da ana yemek olarak servis ediliyor. Peki, dalyan köfte nasıl yapılır? İşte, dalyan köfte tarifi ve malzemeleri.

Yumurta, kıyma, sebze gibi pratik malzemelerle hazırlanan dalyan köfte, ağır misafir sofralarının olmazsa olmazı. Zahmetli gibi görünse de dalyan köfteyi yapmak aslında çok kolay. İşte, sizler için hazırladığımız pratik dalyan köfte tarifi.

Malzemeler

1 kilogram kıyma
4-5 dilim ekmek içi
1 adet soğan
5 adet yumurta
Tuz
Köfte baharı
2 adet havuç
1 su bardağı bezelye
Yarım demet dereotu
2 çorba kaşığı tereyağı
Karabiber

Hazırlanışı

Havuçların kabuklarını kazıyarak yıkayın. Bezelyeleri tereyağıyla yumuşayana dek pişirin. 4 yumurtayı katı haşlayın. Soğanı bir kaba rendeleyin. Ekmek içlerini ıslatın. Yumuşadığında sudan çıkarıp, avucunuzun içinde sıkın. Karabiber, köfte baharı ve tuz ekleyip, soğan ve bir yumurta ile birlikte karıştırın. Kıymayı ilave edin ve malzemeler bütünleşene dek yoğurun.

Elinizle bastırarak dikdörtgen bir şekil alana dek düzleştirin. Ortasına haşlanmış ve küp küp doğranmış havuç, bezelye ve katı yumurtaları her yere eşit oranda gelecek şekilde dizin. Üzerine kıyılmış dereotu serpiştirin. Eti kapatarak rulo yapın. Kenarlarını bastırarak açılmasını önleyin.

Hazırladığınız ruloyu, alüminyum folyoya sarın. Tepsiye koyup, fırında en az 1 saat pişirin. Bu sürenin sonunda folyoyu açarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince fırından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

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