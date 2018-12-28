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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Dalak nasıl pişirilir? Dalak pişirmenin püf noktaları

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Dalak nasıl pişirilir? Dalak pişirmenin püf noktaları

Dalak sakatatlar arasında kıymeti en az bilinenlerdir. Halbuki özellikle kansızlık sorunu çekenlerin bol bol dalak yemesi gerekir. Çünkü dalak ciğer ile birlikte en güçlü demir kaynaklarından biridir. Peki dalak nasıl pişirilir, biliyor musunuz? İşte dalak pişirirken dikkat etmeniz gereken püf noktaları ve birkaç dalak pişirme fikri...

Dalağın yüzlerinden bir tarafı deri gibi bir zarla kaplıdır. Dalağınızı pişirmeden önce bu zarı bıçağınızla mümkün olduğunca kazımalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız en azından zarı bu tarafı bıçakla çizmeniz etinizin içindeki kanının akmasını, böylece dalakların daha kolay ve kıvamında pişmesini sağlar.
Dalağı pişirmeden bir süre önce baharatlarla marine etmek de lezzetini artırır. Aksi takdirde yoğun bir tadı olan dalağı yemekte zorlanabilirsiniz.

Dalak pişirirken yemeğin tuzunu en son eklemeniz de lezzetini artıracaktır.

En kolay dalak tarifi, karabiber ve pul biber ile lezzetlendirdiğiniz dalağı, biraz yağda iyice pişirmektir. Bunun için dalağı 3 parmak büyüklüğünde parçalara bölerseniz daha kolay pişerler.

Dalaklarınızı kuşbaşı olarak doğrayıp ciğer kavurma yapar gibi de pişirebilirsiniz.

Ciğer kavurma tarifi
Ciğer kavurma tarifi

Dalak pişirirken sıvı yağ kullanabileceğiniz gibi tereyağı kullanarak kalorisini artırabilirsiniz.

Eğer kansızlık nedeniyle dalak yemeyi düşünüyorsanız, demirin emilimini artırmak için dalağın yanında yeşil yapraklı salata, yeşil biber ve çeşitli meyveler yiyerek C vitamini de almaya çalışın. Yoğurt gibi yiyecekler ise demir emilimini azalttığından dalakla birlikte yenmemelidir.

Ciğer sote tarifi
Ciğer sote tarifi

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