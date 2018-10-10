Daha fazla balık tüketmek için 4 çok sağlıklı neden
Deniz ürünlerinin faydalarını saymakla bitmez. Ancak biz yine de sizin için sayacağız. Sofranızdan eksik etmemeniz gereken bu yiyeceklerin içinde birçok önemli madde bulunuyor ve sizi sayısız hastalıktan koruyor. Gelin daha fazla balık tüketmek için çok geçerli sebeplere yakından bakalım.
Kalbinizi korur
Düzenli balık tüketmek kalp sağlığınızı korur ve birçok çalışma göstermiştir ki kalp krizi ve inme riskini ciddi oranda azaltır. İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri kan basıncını düşürür, plak oluşumunu yavaşlatır ve trigliseritleri düzenler. Bu nedenle yağsız bir protein kaynağı olan balığı haftada en az iki kez tüketmeniz gerekir. Bu dana etinden daha az yağlı bir protein seçeneğidir ve yağlanmaya neden olmadığı için kalp krizi riskinizi de otomatik olarak düşürür.
Beyninizi geliştirir
Hemen hemen her balıkta bulunan bir Omega 3 türü olan DHA’nın alımı özellikle bebeklerin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada yüksek yağlı balık tüketen annelerin yüksek bilişsel puanlar alma olasılığı ve çocukların otizmin gelişme riski daha düşüktü. Gebelikte ve ilk bebeklikte DHA eksikliği zeka gelişimi ve iyi görme üzerinde etkilidir. Balıklardaki cıva gebelikte ve küçük çocuklarda meşru bir endişe olsa da büyük resme bakıldığında yararları çok daha ağır basmaktadır.
Doğal olarak modunuzu yükseltir
Omega 3 yağ asitlerinin düşüklüğü ile depresyon ve kaygı arasında bir bağ olması yakın zaman önce uzmanların ilgisini çekti. Yeni araştırmalar, hemen hemen sadece balıkta bulunan EPA formundaki Omega 3’ün postpartum depresyon da dahil olmak üzere pek çok depresyonu iyileştirebileceğini söylüyor. Bir çalışma EPA takviyelerinin antidepresanlarla eşdeğer bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Tabii ki Omega 3’ün tek başına bir tedavi yöntemi olabileceğini söylemek zor ancak EPA bakımından zengin gıdalar tüketmek bunu önlemek ve tedaviye yardım etmesi açısından kayda değerdir.
Gri Madde
Hafızanızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Balık yiyin. Bir çalışmada düzenli olarak balık tüketen insanlarda gri maddenin daha büyük oranda bulunduğu ve beynin bellek ve karar verme ile ilgili kısımlarının gelişiminde yardımcı olabileceği bulundu. Bazı bilim insanları balıktaki Omega 3’ün beyin nöronları üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca yağlı balık tüketmenin Alzheimer hastalığının ilerlemesini önleyebileceği veya yavaşlatabileceği de düşünülüyor.
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