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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
10.10.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Daha fazla balık tüketmek için 4 çok sağlıklı neden

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Daha fazla balık tüketmek için 4 çok sağlıklı neden

Deniz ürünlerinin faydalarını saymakla bitmez. Ancak biz yine de sizin için sayacağız. Sofranızdan eksik etmemeniz gereken bu yiyeceklerin içinde birçok önemli madde bulunuyor ve sizi sayısız hastalıktan koruyor. Gelin daha fazla balık tüketmek için çok geçerli sebeplere yakından bakalım.

Kalbinizi korur

Düzenli balık tüketmek kalp sağlığınızı korur ve birçok çalışma göstermiştir ki kalp krizi ve inme riskini ciddi oranda azaltır. İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri kan basıncını düşürür, plak oluşumunu yavaşlatır ve trigliseritleri düzenler. Bu nedenle yağsız bir protein kaynağı olan balığı haftada en az iki kez tüketmeniz gerekir. Bu  dana etinden daha az yağlı bir protein seçeneğidir ve yağlanmaya neden olmadığı için kalp krizi riskinizi de otomatik olarak düşürür.

Pazılı mezgit sarma tarifi
Pazılı mezgit sarma tarifi

Beyninizi geliştirir

Hemen hemen her balıkta bulunan bir Omega 3 türü olan DHA’nın alımı özellikle bebeklerin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada yüksek yağlı balık tüketen annelerin yüksek bilişsel puanlar alma olasılığı ve çocukların otizmin gelişme riski daha düşüktü. Gebelikte ve ilk bebeklikte DHA eksikliği zeka gelişimi ve iyi görme üzerinde etkilidir. Balıklardaki cıva gebelikte ve küçük çocuklarda meşru bir endişe olsa da büyük resme bakıldığında yararları çok daha ağır basmaktadır.

Kağıtta levrek tarifi
Kağıtta levrek tarifi

Doğal olarak modunuzu yükseltir

Omega 3 yağ asitlerinin düşüklüğü ile depresyon ve kaygı arasında bir bağ olması yakın zaman önce uzmanların ilgisini çekti. Yeni araştırmalar, hemen hemen sadece balıkta bulunan EPA formundaki Omega 3’ün postpartum depresyon da dahil olmak üzere pek çok depresyonu iyileştirebileceğini söylüyor. Bir çalışma EPA takviyelerinin antidepresanlarla eşdeğer bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Tabii ki Omega 3’ün tek başına bir tedavi yöntemi olabileceğini söylemek zor ancak EPA bakımından zengin gıdalar tüketmek bunu önlemek ve tedaviye yardım etmesi açısından kayda değerdir.

Fırında limonlu somon tarifi
Fırında limonlu somon tarifi

Gri Madde

Hafızanızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Balık yiyin. Bir çalışmada düzenli olarak balık tüketen insanlarda gri maddenin daha büyük oranda bulunduğu ve beynin bellek ve karar verme ile ilgili kısımlarının gelişiminde yardımcı olabileceği bulundu. Bazı bilim insanları balıktaki Omega 3’ün beyin nöronları üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca yağlı balık tüketmenin Alzheimer hastalığının ilerlemesini önleyebileceği veya yavaşlatabileceği de düşünülüyor.

Hangi balık, hangi mevsimde tüketilmeli
Hangi balık, hangi mevsimde tüketilmeli?

 

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Fırında Levrek | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında Levrek var!
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