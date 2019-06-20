D börek tarifi

D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Hamuru için:
İç harcı için:
Unu yoğurma kabına eleyin, içine tuzu ekleyip karıştırın.
Bir yandan yoğurarak azar azar su ilave edin.
Çok yumuşak olmayan bir hamur elde edin.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Hamur bezelerini dinlenmeleri için kenara alın.
Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.
Ispanakları yıkayıp süzün, az miktarda tuzla ovalayarak öldürün.
Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Salça ve baharatları da soğana ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra altını kapatın.
Ispanaklarla soğanları bir kasede birleştirip karıştırın.
Hamur parçalarını oklava ya da merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
Hamurun yarısına ıspanaklı içten koyup diğer yarısını üzerine kapatın.
Kenarını bıçakla ya da hamur kesme tekerleğiyle kesin
Tavayı ısıtıp börekleri tavaya alın.
İki tarafını da pişirip soğutmadan servis edin. Yanına ayran çok yakışıyor…