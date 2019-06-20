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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>D börek tarifi
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D börek tarifi

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D börek tarifi

D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 6 su bardağı un
  • Tuz
  • Aldığı kadar su

İç harcı için:

  • 1 kilogram ıspanak
  • 2 adet orta boy soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

Hazırlanışı

Unu yoğurma kabına eleyin, içine tuzu ekleyip karıştırın.

Bir yandan yoğurarak azar azar su ilave edin.

Çok yumuşak olmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamur bezelerini dinlenmeleri için kenara alın.

Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.

Ispanakları yıkayıp süzün, az miktarda tuzla ovalayarak öldürün.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Salça ve baharatları da soğana ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra altını kapatın.

Ispanaklarla soğanları bir kasede birleştirip karıştırın.

Hamur parçalarını oklava ya da merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.

Hamurun yarısına ıspanaklı içten koyup diğer yarısını üzerine kapatın.

Kenarını bıçakla ya da hamur kesme tekerleğiyle kesin

Tavayı ısıtıp börekleri tavaya alın.

İki tarafını da pişirip soğutmadan servis edin. Yanına ayran çok yakışıyor…

Fotoğraf: Alamy
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