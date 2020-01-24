Cuma akşamınıza renk katacak pratik ve nefis yemek tarifleri

Çorbalar, içimizi ısıtması ve lezzetiyle özellikle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz oluyor. Bir de içindeki çeşit çeşit sebzelerle çok doyurucu ve besleyici olan Terbiyeli sebze çorbası... Bambaşka bir lezzet. Yemeğe sıcacık bir başlangıç yapmak isterseniz, sizin için terbiyeli sebze çorbasının malzemelerini ve kolay tarifini hazırladık. Bu çorbayı zevkle tüketeceğinize eminiz. Mutlaka deneyin.

Akşam yemeğinde lokum gibi yumuşacık et soteye kim hayır der ki! Bir de pilav eşliğinde servis edilince lezzetine doyum olmuyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Sofralarınızı şölene dönüştürmek isterseniz, işte et sotenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş bir tür makarna. Aslına bakılırsa fettucine makarnanın kesimine verilen ad. Kremalı ve tavuklu kısım ise alfredo sosu. Ancak alfredo sosu fettucine makarna ile çok uyumlu olduğundan genelde böyle birlikte anılıyorlar. Biz de nefis bir alfredo sosu hazırlayıp fettucine’yle servis edelim dedik. Tarifimize bir göz atmaz mısınız?

Akşam sofralarınızda nefis bir atıştırmalığa da yer vermek isterseniz bu leziz tarif beklentinizi karşılayacaktır. Halk arasında Amerikan salatası olarak bilinse de aslında Rus salatasıdır. Mayonez, yoğurt ve garnitürün enfes bir buluşması olan bu salatayı ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Her türlü yemeğin yanına yakışan Amerikan salatasını denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapımı...

Pastalar önemli günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı. Bir de hafif ve lezzetli ise asla karşı koyamıyoruz. Damat pastası da karşı koyamayacağınız türden bir pasta. Üzerindeki Hindistan cevizli muhallebiyle herkesin çok seveceği bir tarif. Peki, damat pastası nasıl yapılır? İşte cevabı...