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Haber Giriş: 24.01.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Cuma akşamınıza renk katacak pratik ve nefis yemek tarifleri

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Cuma akşamınıza renk katacak pratik ve nefis yemek tarifleri

Cuma günleri hafta sonuna adım attığımız, önümüzdeki iki tatil gününün keyfini erkenden çıkarmaya başladığımız zamanlar. O nedenle cuma akşam yemekleri çok ama çok önemli. Özellikle çalışanların kolayca yapabilecekleri, cuma akşamına çok yakışacak yemek tariflerini sizin için derledik. İşte pratik ve nefis yemek tariflerimiz...

Çorbalar, içimizi ısıtması ve lezzetiyle özellikle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz oluyor. Bir de içindeki çeşit çeşit sebzelerle çok doyurucu ve besleyici olan Terbiyeli sebze çorbası... Bambaşka bir lezzet. Yemeğe sıcacık bir başlangıç yapmak isterseniz, sizin için terbiyeli sebze çorbasının malzemelerini ve kolay tarifini hazırladık. Bu çorbayı zevkle tüketeceğinize eminiz. Mutlaka deneyin.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Akşam yemeğinde lokum gibi yumuşacık et soteye kim hayır der ki! Bir de pilav eşliğinde servis edilince lezzetine doyum olmuyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Sofralarınızı şölene dönüştürmek isterseniz, işte et sotenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Et sote tarifi
Et sote tarifi

Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş bir tür makarna. Aslına bakılırsa fettucine makarnanın kesimine verilen ad. Kremalı ve tavuklu kısım ise alfredo sosu. Ancak alfredo sosu fettucine makarna ile çok uyumlu olduğundan genelde böyle birlikte anılıyorlar. Biz de nefis bir alfredo sosu hazırlayıp fettucine’yle servis edelim dedik. Tarifimize bir göz atmaz mısınız?

Fettucine alfredo tarifi
Fettucine alfredo tarifi

Akşam sofralarınızda nefis bir atıştırmalığa da yer vermek isterseniz bu leziz tarif beklentinizi karşılayacaktır. Halk arasında Amerikan salatası olarak bilinse de aslında Rus salatasıdır. Mayonez, yoğurt ve garnitürün enfes bir buluşması olan bu salatayı ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Her türlü yemeğin yanına yakışan Amerikan salatasını denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapımı...

Amerikan salatası tarifi
Amerikan salatası tarifi

Pastalar önemli günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı. Bir de hafif ve lezzetli ise asla karşı koyamıyoruz. Damat pastası da karşı koyamayacağınız türden bir pasta. Üzerindeki Hindistan cevizli muhallebiyle herkesin çok seveceği bir tarif. Peki, damat pastası nasıl yapılır? İşte cevabı...

Damat pastası tarifi
Damat pastası tarifi

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