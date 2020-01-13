Çullama tarifi
Çullama Kahramanmaraş mutfağına ait bir şerbetli tatlı ve yörede “bastık” olarak anılan pestille yapılıyor. Çullama için pestil parçaları bir tür hamurla kaplanıp yağda kızartıldıktan sonra şerbete bulanarak servis ediliyor. Bu ilginç ve bir o kadar lezzetli tatlıyı siz de evinizde denemek isterseniz çullama tarifimiz aşağıda sizi bekliyor. Afiyet olsun…
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 3-4 yaprak pestil
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
- 1-2 damla limon suyu
Hazırlanışı
Yumurta, tuz, yoğurt ve kabarma tozunu bir kasede kek hamuru kıvamına gelene kadar çırpın.
Diğer yanda su, şeker ve limon suyuyla tatlının şerbetini hazırlayın.
Ardından şerbeti ılınması için kenara alın.
Sıvı yağı tavada kızdırın.
Pestil parçalarını yumurtalı hamura batırıp ardından yağda kızartın.
Yağdan alıp bir tabağa aktardığınız ılık tatlıların üzerine şerbeti gezdirin.
Üzerine dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı serpiştirip servis edebilirsiniz.