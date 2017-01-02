Çukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriÇukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar
GeriLezizz Yemek Kültürü Çukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
02.01.2017 - 11:23, Son Güncelleme:

Çukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar

İstanbul'un vintage ruhunu en derinden hissedebileceğiniz yerlerinden Çukurcuma aynı zamanda en popüler buluşma noktalarına da ev sahipliği yapıyor.

Beyoğlu'nun en nostaljik semtleri arasında bulunan Çukurcuma vintage dükkanları, antikacıları, modern cafeleri ve butik el işi dükkanlarıyla eski ve yeninin buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un yeni cazibe noktalarından olan Çukurcuma ardarda açılan yeni mekanlarıyla da yerli ve yabancı pek çok kişinin uğradığı bir semt.

En keyifli Çukurcuma mekanları:

1. Cuma Cafe

Çukurcuma'nın tam ortasında bulunan Cuma Cafe yalın dekorasyonu ve şirin atmosferi ile semtin en sevilen cafelerinden biri. İki katlı mekanda lezzetli içecekler ve değişik atıştırmalık menüleri bulabilirsiniz. Sağlıklı ve fit kalmak isteyenlere özel atıştırmalıklar da mevcut.

2. Çukurcuma 49

Semtin sevilen pizzacılarından olan Çukurcuma 49, Galatasaray hamamı ile aynı sokakta. Pizzaları ile İtalyanlara kafa tutan bu mekan ayrıca ev yapımı lezzetli şarap çeşitlerine de sahip. Hafta sonları yer bulmakta zorluk çekmemek için önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

3. Müz

Ev dekorasyonu için tasarım ürünlerin yer aldığı Müz, lezzetli kahve ve atıştırmalık çeşitleriyle de Çukurcuma'nın uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

 

4. Corinne Brasserie

Şık bir mekanda keyifli bir yemek yemek isteyenler için semtin güzide mekanlarından olan Corinne Hotel & Brasserie menüsünde dünya mutfağından yerel lezzetlere kadar geniş seçkide lezzetler sunuyor. Çukurcuma köfte ise mekanın tadılması gereken lokal lezzetleri arasında bulunuyor.

Çukurcumaya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar

 

5. Çukurcuma Köftecisi

Semtin en sevilen yerel mekanlarından olan Çukurcuma Köftecisi köftelerinin yanında zeytinyağlı lezzetleri ve et çeşitleri ile de ziyaretçilerine enfes menüler sunuyor. Mekan küçük ama hoş bir atmosfere sahip.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"