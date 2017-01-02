Çukurcuma'ya yolu düşenlerin uğrayabileceği mekanlar
İstanbul'un vintage ruhunu en derinden hissedebileceğiniz yerlerinden Çukurcuma aynı zamanda en popüler buluşma noktalarına da ev sahipliği yapıyor.
Beyoğlu'nun en nostaljik semtleri arasında bulunan Çukurcuma vintage dükkanları, antikacıları, modern cafeleri ve butik el işi dükkanlarıyla eski ve yeninin buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un yeni cazibe noktalarından olan Çukurcuma ardarda açılan yeni mekanlarıyla da yerli ve yabancı pek çok kişinin uğradığı bir semt.
En keyifli Çukurcuma mekanları:
1. Cuma Cafe
Çukurcuma'nın tam ortasında bulunan Cuma Cafe yalın dekorasyonu ve şirin atmosferi ile semtin en sevilen cafelerinden biri. İki katlı mekanda lezzetli içecekler ve değişik atıştırmalık menüleri bulabilirsiniz. Sağlıklı ve fit kalmak isteyenlere özel atıştırmalıklar da mevcut.
2. Çukurcuma 49
Semtin sevilen pizzacılarından olan Çukurcuma 49, Galatasaray hamamı ile aynı sokakta. Pizzaları ile İtalyanlara kafa tutan bu mekan ayrıca ev yapımı lezzetli şarap çeşitlerine de sahip. Hafta sonları yer bulmakta zorluk çekmemek için önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
3. Müz
Ev dekorasyonu için tasarım ürünlerin yer aldığı Müz, lezzetli kahve ve atıştırmalık çeşitleriyle de Çukurcuma'nın uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.
4. Corinne Brasserie
Şık bir mekanda keyifli bir yemek yemek isteyenler için semtin güzide mekanlarından olan Corinne Hotel & Brasserie menüsünde dünya mutfağından yerel lezzetlere kadar geniş seçkide lezzetler sunuyor. Çukurcuma köfte ise mekanın tadılması gereken lokal lezzetleri arasında bulunuyor.
5. Çukurcuma Köftecisi
Semtin en sevilen yerel mekanlarından olan Çukurcuma Köftecisi köftelerinin yanında zeytinyağlı lezzetleri ve et çeşitleri ile de ziyaretçilerine enfes menüler sunuyor. Mekan küçük ama hoş bir atmosfere sahip.
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