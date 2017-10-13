Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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MUTFAK TÜYOLARI
13.10.2017 - 10:05, Son Güncelleme:

Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

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Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

Hem rengi hem de lezzeti ile sevilen meyvelerden biri olan balkabağı ile yapabileceğiniz bu 6 tarif sofralarınızı şenlendirecek...

Sonbaharın ortalarından kışın son aylarına kadar pazarlarda ve marketlerde rahatça bulabileceğiniz kış meyvesi balkabağı ile birbirinden lezzetli tariflere imza atabilirsiniz.

Vitamin Dolu: Balkabağı Çorbası

Hem renginden hem de lezzetinden ötürü büyük küçük herkesin severek tüketeceği balkabağı çorbası; balkabağı, soğan, sarımsak ve maydanoz gibi bitkilerin püre haline gelip krema ile buluştuğu enfes bir lezzettir. Tavuk suyu ile yapıldığında lezzeti daha da artan tarif magnezyum, kalsiyum ve demir deposudur.

Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

Sağlıklı ve Leziz: Balkabağı Mücveri

Alıştığımız ve yeşil kabaktan yapılan mücvere enfes bir alternatif olacak balkabağı mücveri, klasik mücver ile aynı malzemelerle hazırlanır. Çeşitli yeşillikler, un, yumurta, biraz peynir ve baharatlar ile harmanlanan rendelenmiş balkabakları arzuya göre fırında arzuya göre yağda kızartılarak pişirilebilir.

Kek Yumuşaklığında Kurabiye: Balkabaklı, Çikolatalı Kurabiye

Yumuşak ve hafif bir kurabiye tarifi arayanlar balkabaklı, çikolatalı kurabiye tarifini çok sevecektir. Balkabağına çok yakışan; zencefil, muskat ve tarçının yanı sıra damla çikolata parçacıklarının da yer aldığı tarif, kabağın püre haline getirilip kurabiye hamuruna katılmasıyla hazırlanır.

Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

Yumuşacık, Mis Kokulu: Balkabaklı, Tarçınlı Kek

Limonlu, portakallı, havuçlu kekten sıkılanlar için en lezzetli seçenek balkabaklı tarçınlı kek olabilir. Arzuya göre ceviz, badem gibi kuru yemişler ile de zenginleştirebileceğiniz tarifin tadını en iyi sıcak ya da ılıkken, soğuk sütle tüketerek çıkarabilirsiniz.

En Popüler Tatlı: Kabak Tatlısı

Kabak tatlısı Türk mutfağının en çok pişirilen tatlılarından biridir. Şeker ve su ile pişirilip yumuşak, ağızda dağılan bir kıvama gelen kabak tatlısı genellikle iri dövülmüş ceviz ve tarçın ile servis edilir.

Çorbadan tatlıya balkabağını tüketebileceğiniz 6 farklı fikir

Leziz Bir Alternatif: Balkabağı Reçeli

Sadece su, şeker, balkabağı ve biraz limon suyu ile hazırlanan balkabağı reçeli, bal kabağı lezzetini sevenler için en başarılı tarifler arasında yer alıyor. Dilerseniz kahvaltılarda ekmeğin üzerinde, kreplerin arasında dilerseniz tatlı hamur işlerinin arasına harç olarak ilave edeceğiniz reçel ile enfes tatlar yakalayabilirsiniz.

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