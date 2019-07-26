Çökertme kebabı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Çökertme kebabı tarifi
ORTA ZORLUKTA

Çökertme kebabı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çökertme kebabı tarifi

Bodrum yöresine ait nefis bir kebap olan Çökertme kebabı, etiyle, patatesiyle, yoğurduyla tam bir lezzet deposu. Çıtır çıtır kızarmış incecik patateslerin üzerine dökülen sos ve en üste yerleştirilen et dilimleriyle görüntüsü de benzersiz. Çökertme kebabını siz de evinizde yapabilir, büyük bir keyifle sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte çökertme kebabı tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram patates
  • 600 gram biftek
  • 2 adet kuru soğan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber
  • Kekik

Patatesleri kızartmak için:

  • Ayçiçeği yağı

Sos için:

  • 3 adet domates
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Maydanoz

Hazırlanışı

Patatesleri soyup kibrit çöpü kalınlığında doğrayın.

30 dakika kadar tuzlu suda bekletin.

Sudan çıkarıp kağıt havluyla kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın.

Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

Soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Şerit şerit kestiğiniz etleri de soğanlara ekleyip kapağı kapalı olarak pişirin.

Baharatları ve tuzu ilave edip altını kapatın.

Sosu için rendelediğiniz domatesleri zeytinyağında kavuşun.

İçine domates püresini de ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Tuz ve karabiberi de ekleyin.

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.

Patatesleri tabağa alın.

Üzerine yoğurdu ve sosu gezdirin.

Et dilimlerini de en üste yerleştirip kıyılmış maydanozla süsleyin ve servis edin.

Cafe de Paris Soslu Bonfile | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
kebap tarifleri Çökertme kebabı nasıl yapılır Çökertme kebabı tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Tokat kebabı tarifi

Et tartar tarifi

Humuslu et kavurma tarifi

Dana rosto tarifi