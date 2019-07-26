Bodrum yöresine ait nefis bir kebap olan Çökertme kebabı, etiyle, patatesiyle, yoğurduyla tam bir lezzet deposu. Çıtır çıtır kızarmış incecik patateslerin üzerine dökülen sos ve en üste yerleştirilen et dilimleriyle görüntüsü de benzersiz. Çökertme kebabını siz de evinizde yapabilir, büyük bir keyifle sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte çökertme kebabı tarifi…
Patatesleri kızartmak için:
Sos için:
Üzeri için:
Patatesleri soyup kibrit çöpü kalınlığında doğrayın.
30 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Sudan çıkarıp kağıt havluyla kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın.
Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.
Soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
Şerit şerit kestiğiniz etleri de soğanlara ekleyip kapağı kapalı olarak pişirin.
Baharatları ve tuzu ilave edip altını kapatın.
Sosu için rendelediğiniz domatesleri zeytinyağında kavuşun.
İçine domates püresini de ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
Tuz ve karabiberi de ekleyin.
Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
Patatesleri tabağa alın.
Üzerine yoğurdu ve sosu gezdirin.
Et dilimlerini de en üste yerleştirip kıyılmış maydanozla süsleyin ve servis edin.