Çökertme kebabı nasıl yapılır? Tavuklu ve etli çökertme kebabı tarifi
Bodrum çevresinde çok sık tüketildiği için 'Bodrum kebabı' olarak da bilinen çökertme kebabı, hem görüntüsü hem de tadıyla gönülleri fethediyor. Çökerme kebabını biftek ya da bonfile yerine fileto tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte adım adım çökertme kebabı tarifi…
Sıradan kebap tariflerinden sıkılanlar ve kebabın en güzel halini evde denemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Çökertme kebabı. İncecik doğranan, çıtır çıtır patatesler, güzelce pişirilmiş etlerle buluşuyor, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla sunuma hazırlanıyor. İşte, ister beyaz et isterseniz de kırmızı etle yapabileceğiniz çökertme kebabı tarifi
Çökertme Kebabı
Malzemeler
5 adet patates
500 gr dana eti
3 adet domates
1 tutam kekik
1diş sarımsak
6 yemek kaşığı yoğurt
Karabiber
Kızartmak İçin
Sıvı yağ
Yapılışı:
Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Etleri kekik ve pul biberle tereyağında kızartın Domates sosu için 1 su bardağına yakın domates sosu, az zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı salça, 1 diş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyerek suyunu çok çektirmeden pişirin. Patatesin üzerine sarımsaklı yoğurt döküp üzerine etleri sıralayın. Son olarak üstüne domates sosunu dökün.
TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI
2 adet tavuk göğsü
2 adet orta boy patates
kızartmak için sıvı yağ
Yoğurt Sos için Malzemeler
2 su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
Domates Sos için Malzemeler
5 yemek kaşığı Zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
2 adet domates
yarım tatlı kaşığı toz şeker
yarım kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
Üzeri için;
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı;
Tavukları şerit halinde doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını kızdırın ve tavukları içine alıp, kavurun. Patatesleri soyun. Kibrit çöpü gibi kesin, patatesleri yıkayın, iyice sıkın ve ayçiçek yağında iyice kızartın. Sarımsaklı yoğurdunuzu hazırlayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın domates salçasını ekleyin ve karıştırın. sarımsağı ezin ve ekleyin. Domatesleri küp olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin. Bir tur çevirin. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın. servis tabaklarının altına kızarttığınız patatesleri yayın. Üzerine sırasıyla yoğurt, domates sos ve tavukları yerleştirin. Nane ve pul biber serperek servis edin
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