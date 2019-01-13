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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
13.01.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Tavuklu ve etli çökertme kebabı tarifi

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Çökertme kebabı nasıl yapılır? Tavuklu ve etli çökertme kebabı tarifi

Bodrum çevresinde çok sık tüketildiği için 'Bodrum kebabı' olarak da bilinen çökertme kebabı, hem görüntüsü hem de tadıyla gönülleri fethediyor. Çökerme kebabını biftek ya da bonfile yerine fileto tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte adım adım çökertme kebabı tarifi…

Sıradan kebap tariflerinden sıkılanlar ve kebabın en güzel halini evde denemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Çökertme kebabı. İncecik doğranan, çıtır çıtır patatesler, güzelce pişirilmiş etlerle buluşuyor, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla sunuma hazırlanıyor. İşte, ister beyaz et isterseniz de kırmızı etle yapabileceğiniz çökertme kebabı tarifi

Çökertme Kebabı

Malzemeler
5 adet patates
500 gr dana eti
3 adet domates
1 tutam kekik
1diş sarımsak
6 yemek kaşığı yoğurt
Karabiber

Kızartmak İçin
Sıvı yağ

Yapılışı:

Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Kızgın sıvı yağda kızartın. Etleri kekik ve pul biberle tereyağında kızartın Domates sosu için 1 su bardağına yakın domates sosu, az zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı salça, 1 diş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyerek suyunu çok çektirmeden pişirin. Patatesin üzerine sarımsaklı yoğurt döküp üzerine etleri sıralayın. Son olarak üstüne domates sosunu dökün.

Çökertme kebabı nasıl yapılır Tavuklu ve etli çökertme kebabı tarifi

TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI

2 adet tavuk göğsü
2 adet orta boy patates
kızartmak için sıvı yağ

Yoğurt Sos için Malzemeler

2 su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak

Domates Sos için Malzemeler

5 yemek kaşığı Zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
2 adet domates
yarım tatlı kaşığı toz şeker
yarım kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı;

Tavukları şerit halinde doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını kızdırın ve tavukları içine alıp, kavurun. Patatesleri soyun. Kibrit çöpü gibi kesin, patatesleri yıkayın, iyice sıkın ve ayçiçek yağında iyice kızartın. Sarımsaklı yoğurdunuzu hazırlayın. Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın domates salçasını ekleyin ve karıştırın. sarımsağı ezin ve ekleyin. Domatesleri küp olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin. Bir tur çevirin. Toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın. servis tabaklarının altına kızarttığınız patatesleri yayın. Üzerine sırasıyla yoğurt, domates sos ve tavukları yerleştirin. Nane ve pul biber serperek servis edin

 

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