Çökertme kebabı nasıl yapılır?Arda’nın Mutfağı çökertme kebabı tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de çökertme kebabı oldu. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte, Arda’nın Mutfağı çökertme kebabı tarifi
Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta gerek görüntüsü gerekse tadıyla gönülleri fetheden çökerme kebabı tarifi var.
Çökertme kebabı, Anadolu'da yenen bir kuzu kebabı türüdür ve özellikle Güneybatı Türkiye'nin Bodrum bölgesi ile ilişkilidir. Çökertme kebabı, kızarmış patates, sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve kızarmış domates ve yeşil biber ile servis edilen marine edilmiş dana eti şeritler kullanılarak yapılır.
Çökertme Kebabı Malzemeleri
700 gr. parça dana antrikot
4 adet kızartmalık orta boy patates
Ayçiçek yağı – kızartmak için
Yoğurt Sos için Malzemeler
3 su bardağı yoğurt
5 diş sarımsak
Domates Sos için Malzemeler
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 – 3 adet domates
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Domates sos için;
Küçük bir tencereye zeytinyağını ekleyin.
Salçayı ekleyin ve kavurun.
Kavrulan salçanızın üzerine domatesleri ekleyin ve üzerine ekşiliğini almak için toz şeker ekleyin.
Tuz ve karabiberle baharatlandırın.
Ara ara karıştırarak pişirin.
Patates için;
Patatesleri soyun ve suda bekletin.
Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın.
Not: Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.
Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.
Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.
Patateslerinizi kızartın.
Et için;
İzli tavanızı ocağa alın ve ısıtın.
Etleri ince uzun parmak genişliğinde doğrayın.
Etleri ısıttığınız tavada pişirin.
Sarımsakları soyun ve rendeleyin.
Yoğurda katıp iyice karıştırın.
Bir servis tabağının en altına patatesleri yayın.
Üzerine yoğurdu, onun üzerine de eti yerleştirin.
Etlerin üzerine yoğurt ve hazırladığınız domates sosunu gezdirip, servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle