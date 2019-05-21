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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.05.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Çökertme kebabı nasıl yapılır?Arda’nın Mutfağı çökertme kebabı tarifi

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Çökertme kebabı nasıl yapılır?Arda’nın Mutfağı çökertme kebabı tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de çökertme kebabı oldu. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte, Arda’nın Mutfağı çökertme kebabı tarifi

Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta gerek görüntüsü gerekse tadıyla gönülleri fetheden çökerme kebabı tarifi var.

Çökertme kebabı, Anadolu'da yenen bir kuzu kebabı türüdür ve özellikle Güneybatı Türkiye'nin Bodrum bölgesi ile ilişkilidir. Çökertme kebabı, kızarmış patates, sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve kızarmış domates ve yeşil biber ile servis edilen marine edilmiş dana eti şeritler kullanılarak yapılır.

Çökertme Kebabı Malzemeleri

700 gr. parça dana antrikot
4 adet kızartmalık orta boy patates
Ayçiçek yağı – kızartmak için
Yoğurt Sos için Malzemeler
3 su bardağı yoğurt
5 diş sarımsak
Domates Sos için Malzemeler
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 – 3 adet domates
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı

Domates sos için;

Küçük bir tencereye zeytinyağını ekleyin.
Salçayı ekleyin ve kavurun.
Kavrulan salçanızın üzerine domatesleri ekleyin ve üzerine ekşiliğini almak için toz şeker ekleyin.
Tuz ve karabiberle baharatlandırın.
Ara ara karıştırarak pişirin.

Patates için;

Patatesleri soyun ve suda bekletin.
Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın.
Not: Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.
Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.
Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.
Patateslerinizi kızartın.

Et için;

İzli tavanızı ocağa alın ve ısıtın.
Etleri ince uzun parmak genişliğinde doğrayın.
Etleri ısıttığınız tavada pişirin.
Sarımsakları soyun ve rendeleyin.
Yoğurda katıp iyice karıştırın.
Bir servis tabağının en altına patatesleri yayın.
Üzerine yoğurdu, onun üzerine de eti yerleştirin.
Etlerin üzerine yoğurt ve hazırladığınız domates sosunu gezdirip, servis edin.

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