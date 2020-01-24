Çok "Lezizz" bir cheesecake keyfine ne dersiniz?

Cevabınız 'evet' ise sizi Hürriyet Lezizz Instagram hesabına alalım çünkü Lezizz'de çekiliş zamanı. Dem'in cheesecake tadım menüsü, 5 talihliyi bekliyor.

27 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek çekilişin koşulları aşağıdaki post'ta... Şansınız bol olsun!