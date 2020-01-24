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Yemek Kültürü
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Çok "Lezizz" bir cheesecake keyfine ne dersiniz?

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Çok "Lezizz" bir cheesecake keyfine ne dersiniz?

Bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir hediyemiz var! İstanbul Moda ve Karaköy’de bulunan Dem’in birbirinden lezzetli cheescake’lerinin tadına enfes bir demlik çay eşliğinde bakmak ister misiniz?

Cevabınız 'evet' ise sizi Hürriyet Lezizz Instagram hesabına alalım çünkü Lezizz'de çekiliş zamanı. Dem'in cheesecake tadım menüsü, 5 talihliyi bekliyor.

27 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek çekilişin koşulları aşağıdaki post'ta... Şansınız bol olsun!

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