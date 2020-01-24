Çok "Lezizz" bir cheesecake keyfine ne dersiniz?
Bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir hediyemiz var! İstanbul Moda ve Karaköy’de bulunan Dem’in birbirinden lezzetli cheescake’lerinin tadına enfes bir demlik çay eşliğinde bakmak ister misiniz?
Cevabınız 'evet' ise sizi Hürriyet Lezizz Instagram hesabına alalım çünkü Lezizz'de çekiliş zamanı. Dem'in cheesecake tadım menüsü, 5 talihliyi bekliyor.
27 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek çekilişin koşulları aşağıdaki post'ta... Şansınız bol olsun!
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📣Yarışma zamanı📣 Bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir hediyemiz var🤗 İstanbul Moda ve Karaköy’de bulunan Dem’in birbirinden lezzetli cheescake’lerini 1 demlik çay eşliğinde kiminle paylaşmak isterdin? . 🍰Yorumlara bu menüyü paylaşmak istediğin arkadaşını etiketleyen, 🍰 @hurriyetlezizz ve @demistanbul hesaplarını takip eden 5 kişiye Dem’den Cheesecake Tadım Menüsü armağan ediyoruz!😊😊😊 Yarışmamız 27 Ocak Pazartesi gününe kadar devam ediyor! Herkese bol şans😇 . . #hürriyetlezizz #cheesecake #yarışma #çekiliş #hediye #dem