Cocada tarifi

Cocada (Hindistan cevizi şekeri), Meksika mutfağının enfes tatlılarından biri. Fırında pişirilen bu leziz tatlı daha yumuşak olması için oda sıcaklığında servis ediliyor. Evde denemek isterseniz cocada tarifimiz tüm detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Yumurta, su, süt ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya yakın Hindistan cevizi rendesini ekleyip bir süre karıştırın.
Üzerine yoğunlaştırılmış sütü ilave edin. Yoğun krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 20 dakika karıştırın.
Önceden yağladığınız tepsiye karışımı dökün.
Soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun...