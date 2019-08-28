Çoban köftesi tarifi

Fırında sebzelerle birlikte pişmiş nefis bir köfte arıyorsanız çoban köftesi bu arayışınızın sonu olacak. Akşam yemeği için yanında pirinç pilavıyla ya da makarnayla harika bir menü oluşturabilecek çoban köftesinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun…
Köftesi için:
Köfte malzemelerinin hepsi bir kaba koyun ve yoğurmaya başlayın.
Cevizden biraz küçük toplar halinde tamamını yuvarlayın ve buzdolabında bekletin.
Bütün sebzeleri köfte ile uyumlu olacak büyüklükte küp küp doğrayın ardından zeytinyağı ve baharatlar ile güzelce harmanlayın.
Sebzeleri unlanmış fırın poşetine koyun.
1 kaşık salçayı ile 1 çay bardağı kadar suda eritin ve poşetin içine dökün.
Poşeti fırın tepsisine yerleştirin ve sebzeleri yatay halde düzgünce yayın.
Sebzelerin üzerine köfteleri yerleştirin.
Poşetin ağzını bağlayın ve üzerine kürdanla birkaç delik açın.
180 derece ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin
Piştikten sonra yemeğinizi biraz dinlendirin. Afiyet olsun…