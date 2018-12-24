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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
24.12.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Çoban köfte nasıl yapılır? İşte adım adım çoban köfte tarifi

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Çoban köfte nasıl yapılır? İşte adım adım çoban köfte tarifi

Hem sebze hem de bir et yemeği olan çoban köfte, kurtarıcı yemek tariflerinden biri. Baharatlarla lezzetlenen köfte, sebze harcıyla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. İşte, çoban köfte için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları

ÇOBAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 gram orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı sumak
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber
Sebze Harcı İçin Malzemeler
1 kabak
3 patlıcan
3-4 taze patates
3 domates
3 avuç arpacık soğanı
5-6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

ÇOBAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kabağın, patatesin, domatesin kabuklarını soyun. Patlıcanı alaca soyun. Hepsini kuşbaşı doğrayın. Arpacık soğanın ve sarımsakların kabuğunu soyup bütün bırakın. Sivri biberleri 1’er cm aralıklarla doğrayın. Doğradığınız sebzeleri büyükçe bir kaba alın. Nane, kekik, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberle baharatlandırın. Zeytinyağını ekleyip karıştırın. Sebzeler suyunu biraz salana kadar bekletin.

Bu arada köfte için kıymayı bir kaba alın. Soğanı rendeleyin ve kıymaya ekleyin. Kimyon, sumak, tuz, karabiber ile baharatlandırın. Galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar alıp top köfte şeklinde yuvarlayın.

Sebzeleri cam fırın kabınıza boşaltın. Üzerine köfteleri dizin. Domates ve biber salçasını 1 bardak suda eritip üzerlerine dökün. Fırın kabınızın üzerini folyo ile kapatın.180 derecede ısıtılmış fırında sebzeler kendi suyunda yumuşayıp, köfteler pişene kadar yaklaşık 30-35 dakika bırakın. Sonra folyoyu çıkarın ve 20 dakika daha köftelerin üstü kızarana kadar pişirin.

KÖFTE SEVEN BİR DE BU TARİFİ DENEMELİ!

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