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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Cıvıklı tarifi
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Cıvıklı tarifi

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Cıvıklı tarifi

Kayseri mutfağının en meşhur lezzetlerinden biridir cıvıklı. Kayseri'nin Develi ilçesine özgü bir tür pide olan cıvıklı, özel olarak hazırlanan et ile pişiriliyor. Develi ile özdeşleşmiş, çıtır çıtır bu etli pideyi evinizde de hazırlamak isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için;

  • 1 kilogram un
  • Maya
  • Tuz
  • Su

Harç için;

  • 500 gram kuşbaşı et
  • 4 adet soğan
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 5 adet domates
  • 1 demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı biber salcası
  • 1 tatlı kaşığı domates salcası
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Öncelikle hamur için gerekli olan malzemeleri derin bir kaseye koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurup dinlenmeye bırakın.

Etleri çok küçük parçalar halinde doğrayın.

Biber, soğan ve domatesleri de ufak ufak doğrayıp etlerin içine ekleyin.

Sıvı yağ, salça ve baharatları ilave edip güzelce harmanlayın.

Hamurdan bir beze alıp merdane yardımıyla açın.

Hazırladığınız harcı ekleyip pide şekli verin.

Önceden ısıttılmış fırında pişirin.

Pişen pidelerinizi maydanoz, soğan, ve limon eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

Pastırmalı Kaşarlı Pide | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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