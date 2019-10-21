Cıvıklı tarifi

Kayseri mutfağının en meşhur lezzetlerinden biridir cıvıklı. Kayseri'nin Develi ilçesine özgü bir tür pide olan cıvıklı, özel olarak hazırlanan et ile pişiriliyor. Develi ile özdeşleşmiş, çıtır çıtır bu etli pideyi evinizde de hazırlamak isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...
Hamuru için;
Harç için;
Öncelikle hamur için gerekli olan malzemeleri derin bir kaseye koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurup dinlenmeye bırakın.
Etleri çok küçük parçalar halinde doğrayın.
Biber, soğan ve domatesleri de ufak ufak doğrayıp etlerin içine ekleyin.
Sıvı yağ, salça ve baharatları ilave edip güzelce harmanlayın.
Hamurdan bir beze alıp merdane yardımıyla açın.
Hazırladığınız harcı ekleyip pide şekli verin.
Önceden ısıttılmış fırında pişirin.
Pişen pidelerinizi maydanoz, soğan, ve limon eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun...