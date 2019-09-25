Çırpma tarifi

Yapımı oldukça basit aperitif bir tariften bahsedeceğiz size. Çanakkale'ye özgü bu tarif hem içinde sebze barındırmasıyla vitamin deposu hem de hamurlu oluşuyla da çok doyurucu. Çocuklarınızın da seveceği bu tarifi denemeden geçmeyin. İşte nefis çırpmanın malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Ispanakları iyice yıkayıp soğanların kabuklarını da soyun.
Soğan ve ıspanakları ince ince kıyıp bir süzgeçte kuruyana kadar bekletin.
Ayrı bir kapta un ve suyu koyulaşana kadar çırpın.
Kıvam alan hamurun içerisine damak zevkinize göre tuz ve baharatları koyun.
Daha sonra bir tepsiyi yağlayarak, içerisine karışımın yarısından fazlasını yayın.
Üzerine suları süzülen ıspanak, soğan karışımının tamamını eşit kalınlıkta dağıtın.
Bunun üzerine de ıspanak ve soğanları tam olarak kapatmayacak şekilde koyu kıvamındaki hamurun kalanını yayın.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Yanında ayranla sıcak servis edin. Afiyet olsun...