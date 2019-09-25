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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Çırpma tarifi
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Çırpma tarifi

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Çırpma tarifi

Yapımı oldukça basit aperitif bir tariften bahsedeceğiz size. Çanakkale'ye özgü bu tarif hem içinde sebze barındırmasıyla vitamin deposu hem de hamurlu oluşuyla da çok doyurucu. Çocuklarınızın da seveceği bu tarifi denemeden geçmeyin. İşte nefis çırpmanın malzemeleri ve yapılış aşamaları...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • Yarım kilo ıspanak
  • 2-3 adet yeşil soğan
  • 500 gram un
  • 500 mililitre civarında su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı

Ispanakları iyice yıkayıp soğanların kabuklarını da soyun.

Soğan ve ıspanakları ince ince kıyıp bir süzgeçte kuruyana kadar bekletin.

Ayrı bir kapta un ve suyu koyulaşana kadar çırpın.

Kıvam alan hamurun içerisine damak zevkinize göre tuz ve baharatları koyun.

Daha sonra bir tepsiyi yağlayarak, içerisine karışımın yarısından fazlasını yayın.

Üzerine suları süzülen ıspanak, soğan karışımının tamamını eşit kalınlıkta dağıtın.

Bunun üzerine de ıspanak ve soğanları tam olarak kapatmayacak şekilde koyu kıvamındaki hamurun kalanını yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Yanında ayranla sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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