Çırpılmış yumurtanızın istediğiniz gibi olmasını engelleyen 7 hata
Yumurtanın en lezzetli hallerinden biri çırpılmış yumurtadır. Ancak bu yemeği kurutmadan ve yumuşaklığını kaybetmeden yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Çırpılmış yumurta yapanları en çok üzen 7 hatayı sizin için listeledik.
1- Taze yumurta kullanmamak
Yemeklerin lezzetli olmasını sağlayan en önemli şey kullandığınız malzemelerdir. Bu çırpılmış yumurta için de geçerli. Mümkün olduğunca taze ve kaliteli yumurta kullanmak çırpılmış yumurtanızın lezzetini artıracaktır.
2- Yeterince sıvı eklememek
Yumurtalarınızı bir kasede iyice çırptıktan sonra içine bir sıvı eklemelisiniz. Bu süt, krema, et suyu ya da su olabilir. Ayrıca bir parça da tereyağı ekleyip yumurtalarınıza nem ve lezzet desteği vermelisiniz.
3- Yeterince çırpmamak
Yumurtanızın kabarık ve yumuşak olmasını istiyorsanız onları iyice çırpmalısınız. Bunu elle de yapabilirsiniz ama elektrikli bir çırpıcınız ya da el blender'ınız varsa elde edeceğiniz sonuç daha da başarılı olacaktır.
4- Hemen karıştırmaya başlamak
Yumurtaları tavaya döker dökmez karıştırmaya başlamayın. Bunun yerine önce kenarlarının biraz pişip tavaya oturmasını bekleyin. Sonuç kesinlikle daha iyi olacak.
5- Yanlış teknikle karıştırmak
"O da neymiş?" demeyin, yumurtayı tavada karıştırmanın bir tekniği var. Yumurta tavanın kenarlarında biraz pişince, lastik bir spatulayla yumurtalarınızı bir taraftan diğerine doğru ittirin. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın. Böylece içinde hava dolu süngersi parçalar oluşacak ve yumurtanız hayal ettiğiniz kıvama kavuşacak. Yapışmaz bir tava kullanmanız da önemli bir detay.
6- Ocağı çok fazla açmak
Yumurtalarınızı çok yüksek sıcaklıkta pişirdiğinizde sert ve kuru olurlar. Bunun yerine ocağın altını kısıp yumurtalarınızı bu şekilde pişirmelisiniz. Ayrıca yumurtalar tamamen pişmeden biraz önce tavayı ocaktan alın. Çünkü yumurtanız kendi sıcağıyla pişmeye bir süre daha devam eder.
7- Bazı eklemeler yapmamak
Yumurtanız tek başına yeterince lezzetli olsa da pişince üzerine biraz tuz ve karabiber serpmeniz lezzetini artırır. Ayrıca domates, eriyen yumuşak bir peynir, füme somon parçaları, krem peynir, ince kıyılmış taze soğan, renkli biber gibi malzemeler de ekleyerek yumurtanızın lezzetini artırabilirsiniz.
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