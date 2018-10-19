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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.10.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Çırpılmış yumurtanızın istediğiniz gibi olmasını engelleyen 7 hata

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Çırpılmış yumurtanızın istediğiniz gibi olmasını engelleyen 7 hata

Yumurtanın en lezzetli hallerinden biri çırpılmış yumurtadır. Ancak bu yemeği kurutmadan ve yumuşaklığını kaybetmeden yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Çırpılmış yumurta yapanları en çok üzen 7 hatayı sizin için listeledik.

1- Taze yumurta kullanmamak

Yemeklerin lezzetli olmasını sağlayan en önemli şey kullandığınız malzemelerdir. Bu çırpılmış yumurta için de geçerli. Mümkün olduğunca taze ve kaliteli yumurta kullanmak çırpılmış yumurtanızın lezzetini artıracaktır.

2- Yeterince sıvı eklememek

Yumurtalarınızı bir kasede iyice çırptıktan sonra içine bir sıvı eklemelisiniz. Bu süt, krema, et suyu ya da su olabilir. Ayrıca bir parça da tereyağı ekleyip yumurtalarınıza nem ve lezzet desteği vermelisiniz.

3- Yeterince çırpmamak

Yumurtanızın kabarık ve yumuşak olmasını istiyorsanız onları iyice çırpmalısınız. Bunu elle de yapabilirsiniz ama elektrikli bir çırpıcınız ya da el blender'ınız varsa elde edeceğiniz sonuç daha da başarılı olacaktır.

Çırpılmış yumurtanızın istediğiniz gibi olmasını engelleyen 7 hata

4- Hemen karıştırmaya başlamak

Yumurtaları tavaya döker dökmez karıştırmaya başlamayın. Bunun yerine önce kenarlarının biraz pişip tavaya oturmasını bekleyin. Sonuç kesinlikle daha iyi olacak.

5- Yanlış teknikle karıştırmak

"O da neymiş?" demeyin, yumurtayı tavada karıştırmanın bir tekniği var. Yumurta tavanın kenarlarında biraz pişince, lastik bir spatulayla yumurtalarınızı bir taraftan diğerine doğru ittirin. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın. Böylece içinde hava dolu süngersi parçalar oluşacak ve yumurtanız hayal ettiğiniz kıvama kavuşacak. Yapışmaz bir tava kullanmanız da önemli bir detay.

6- Ocağı çok fazla açmak

Yumurtalarınızı çok yüksek sıcaklıkta pişirdiğinizde sert ve kuru olurlar. Bunun yerine ocağın altını kısıp yumurtalarınızı bu şekilde pişirmelisiniz. Ayrıca yumurtalar tamamen pişmeden biraz önce tavayı ocaktan alın. Çünkü yumurtanız kendi sıcağıyla pişmeye bir süre daha devam eder.

Çırpılmış yumurtanızın istediğiniz gibi olmasını engelleyen 7 hata

7- Bazı eklemeler yapmamak

Yumurtanız tek başına yeterince lezzetli olsa da pişince üzerine biraz tuz ve karabiber serpmeniz lezzetini artırır. Ayrıca domates, eriyen yumuşak bir peynir, füme somon parçaları, krem peynir, ince kıyılmış taze soğan, renkli biber gibi malzemeler de ekleyerek yumurtanızın lezzetini artırabilirsiniz.

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Ünlü şeflerden öğrendik: Çırpılmış yumurta nasıl yapılır
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