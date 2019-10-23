Özellikle açık büfe kahvaltılarda çok sık karşımıza çıkan çırpılmış yumurtanın kötü yapılanı pek tat vermez ama iyi yapıldığında da lezzetine doyum olmaz. Yumuşacık, pürüzsüz bir çırpılmış yumurta için malzemeye krema ya da kaymak gibi bir ürün eklemek yapabileceğiniz en kolay şey. Sizin için enfes bir çırpılmış yumurta tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…
Servis için:
Tavanın altını açıp iyice ısıtın.
Yumurtaları derin bir kasede sarısı ve beyazı kaynaşana dek iyice çırpın.
Yumurtalara 1 çay kaşığı tuz ilave edin.
Kremayı yumurtalara ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Tereyağını kızgın tavada eritip her tarafa iyice yayın.
Yumurtayı tavaya dökünve altı pişmeye başlayınca kenardan ortaya doğru sıyırarak yumurtayı karıştırın.
Yarım çay kaşığı daha tuz ekleyip yumurtanız iyice pişmeden tavayı ocaktan alın.
Yumurta kendi sıcağıyla biraz daha pişecektir.
Çırpılmış yumurtanızı tavadan alıp üzerine karabiber ve ince kıyılmış taze soğan serpin.
Yanında kızarmış ekmekle sıcacık servis edin. Afiyet olsun…