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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Çırpılmış yumurta tarifi
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Çırpılmış yumurta tarifi

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Çırpılmış yumurta tarifi

Özellikle açık büfe kahvaltılarda çok sık karşımıza çıkan çırpılmış yumurtanın kötü yapılanı pek tat vermez ama iyi yapıldığında da lezzetine doyum olmaz. Yumuşacık, pürüzsüz bir çırpılmış yumurta için malzemeye krema ya da kaymak gibi bir ürün eklemek yapabileceğiniz en kolay şey. Sizin için enfes bir çırpılmış yumurta tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 3 çorba kaşığı krema
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Servis için:

  • Taze soğan
  • Karabiber

Hazırlanışı

Tavanın altını açıp iyice ısıtın.

Yumurtaları derin bir kasede sarısı ve beyazı kaynaşana dek iyice çırpın.

Yumurtalara 1 çay kaşığı tuz ilave edin.

Kremayı yumurtalara ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Tereyağını kızgın tavada eritip her tarafa iyice yayın.

Yumurtayı tavaya dökünve altı pişmeye başlayınca kenardan ortaya doğru sıyırarak yumurtayı karıştırın.

Yarım çay kaşığı daha tuz ekleyip yumurtanız iyice pişmeden tavayı ocaktan alın.

Yumurta kendi sıcağıyla biraz daha pişecektir.

Çırpılmış yumurtanızı tavadan alıp üzerine karabiber ve ince kıyılmış taze soğan serpin.

Yanında kızarmış ekmekle sıcacık servis edin. Afiyet olsun…

Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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