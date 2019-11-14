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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Çin mantısı tarifi
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Çin mantısı tarifi

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Çin mantısı tarifi

Mantının her haline bayılıyoruz. Üstelik bu sevgi sadece bizim mutfağımızın değil dünyanın dört bir yanındaki mutfakların mantılarını da kapsıyor. Örneğin Çin mantısı… Gyoza ya da İngilizce pot stickers olarak da bilinen Çin mantısını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 3 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

  • 250 gram yağlı dana kıyma
  • 3 dal taze soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil
  • 2 yemek kaşığı doğranmış lahana turşusu
  • 5 dilim havuç turşusu
  • 3 yemek kaşığı soya sosu

Pişirmek için:

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı sıcak su

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı limon suyu
  • 5 yemek kaşığı soya sosu

Hazırlanışı

Un ve sıcak suyu yoğurma kabında karıştırın.

Ilınana kadar dinlendirdiğiniz karışımı toparlanıp dışı parlak bir hal alana kadar yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru 40 dakika dinlendirin.

Bu esnada iç harcı için olan tüm malzemeleri fare dişi doğrayın.

Malzemeleri kıymaya ekleyip karıştırın.

Soya sosunu da ekleyin ve harmanlayın. Gerekirse biraz soğuk su ekleyip harcı akışkanlaştırabilirsiniz.

Hamuru yufka inceliğinde açıp bir kalıp yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesin.

Yuvarlakların kenarlarını oklava yardımıyla biraz daha inceltip ortalarına kıymalı harcı koyun ve kenarlarına hafif su sürüp kendi üzerine katlayarak kapatın.

Yapışmaz, derin ve kapaklı bir tavada yağı ısıtıp mantıları tabanları aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin.

Kapağını kapatıp hamurları kızarmaya bırakın.

Mantıların üzerine sıcak suyu da ekleyip çekene kadar pişirin.

Sos malzemelerini havanda ezip karıştırın ve bir kaseye alın.

Servis esnasında hem mantıların üzerine hem de sosa ince kıyılmış taze soğan ilave edebilirsiniz.

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Fotoğraf: Alamy
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