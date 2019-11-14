Çin mantısı tarifi

Mantının her haline bayılıyoruz. Üstelik bu sevgi sadece bizim mutfağımızın değil dünyanın dört bir yanındaki mutfakların mantılarını da kapsıyor. Örneğin Çin mantısı… Gyoza ya da İngilizce pot stickers olarak da bilinen Çin mantısını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı…
Hamuru için:
İç harcı için:
Pişirmek için:
Sosu için:
Un ve sıcak suyu yoğurma kabında karıştırın.
Ilınana kadar dinlendirdiğiniz karışımı toparlanıp dışı parlak bir hal alana kadar yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru 40 dakika dinlendirin.
Bu esnada iç harcı için olan tüm malzemeleri fare dişi doğrayın.
Malzemeleri kıymaya ekleyip karıştırın.
Soya sosunu da ekleyin ve harmanlayın. Gerekirse biraz soğuk su ekleyip harcı akışkanlaştırabilirsiniz.
Hamuru yufka inceliğinde açıp bir kalıp yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesin.
Yuvarlakların kenarlarını oklava yardımıyla biraz daha inceltip ortalarına kıymalı harcı koyun ve kenarlarına hafif su sürüp kendi üzerine katlayarak kapatın.
Yapışmaz, derin ve kapaklı bir tavada yağı ısıtıp mantıları tabanları aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin.
Kapağını kapatıp hamurları kızarmaya bırakın.
Mantıların üzerine sıcak suyu da ekleyip çekene kadar pişirin.
Sos malzemelerini havanda ezip karıştırın ve bir kaseye alın.
Servis esnasında hem mantıların üzerine hem de sosa ince kıyılmış taze soğan ilave edebilirsiniz.