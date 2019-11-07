Çin böreği (Spring roll) tarifi

Çıtır çıtır tadını unutamayacağınız bir tarifimiz var! Çin böreği... Yufka ile hazırlayabileceğiniz bu enfes böreğin iç harcını ağzınızın tadına göre hazırlayabilirsiniz. İster sebze ile ister etle... Bu tat sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...
Üzeri için:
Yufkalarınızı düz bir zeminde açın.
İlk olarak ikiye daha sonra ise her bir parçayı üçe bölün.
Küçük küçük doğradığınız soğanları tereyağı ile kavurmaya başlayın.
Üzerine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
Daha sonra havuç, pırasa ve kırmızı biberi de ilave ederek soteleyin.
Soya sosu, tuz ve karabiberi de ekleyip ocaktan alın.
İç harcınız soğuduktan sonra yufkalara dağıtıp sarın.
Sardığınız börekleri önce galeta ununa daha sonra da yumurtaya bulayıp kızartın.
Sıcak sıcak servis edin.
Şimdiden afiyet olsun...