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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Çin böreği (Spring roll) tarifi
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Çin böreği (Spring roll) tarifi

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Çin böreği (Spring roll) tarifi

Çıtır çıtır tadını unutamayacağınız bir tarifimiz var! Çin böreği... Yufka ile hazırlayabileceğiniz bu enfes böreğin iç harcını ağzınızın tadına göre hazırlayabilirsiniz. İster sebze ile ister etle... Bu tat sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet pırasa
  • 2 adet lahana yaprağı
  • 200 gram kıyma
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı galeta unu

Hazırlanışı

Yufkalarınızı düz bir zeminde açın.

İlk olarak ikiye daha sonra ise her bir parçayı üçe bölün.

Küçük küçük doğradığınız soğanları tereyağı ile kavurmaya başlayın.

Üzerine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra havuç, pırasa ve kırmızı biberi de ilave ederek soteleyin.

Soya sosu, tuz ve karabiberi de ekleyip ocaktan alın.

İç harcınız soğuduktan sonra yufkalara dağıtıp sarın.

Sardığınız börekleri önce galeta ununa daha sonra da yumurtaya bulayıp kızartın.

Sıcak sıcak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: iStock
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