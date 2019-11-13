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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.11.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Çin böreği nasıl yapılır? Sebzeli Çin böreği tarifi

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Çin böreği nasıl yapılır? Sebzeli Çin böreği tarifi

Adından da anlaşılacağı üzere Çin mutfağı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de Çin Böreği oluyor. Çin böreği tarifini dilerseniz tavuk eti dilerseniz de mevsim sebzeleriyle yapabilirsiniz. Peki, Çin Böreği nasıl yapılır? İşte, sebzeli Çin böreği tarifi...

Çin böreği, Çin usulü Çin restoranlarında servis edilen çeşitli derin yağda kızartılmış börek çeşididir. Orijinalinde güllaç yapraklarına benzeyen, ince pirinç yufkaları kullanılır ancak siz diğer börekler gibi Çin böreğini de hazır yufkayla yapabilirsiniz. Çırpılmış yumurta ve galeta ununa batırdıktan sonra da kızarttığınız Çin böreğini kendi seçeceğiniz bir sosla sunabilirsiniz.

Malzemeler

3 adet yufka
250 gram soya filizi
1 tane havuç
1 tane kereviz
1 tane soğan
200 gram kıyma
2 çorba kaşığı margarin
Tuz
Karabiber

Çin Böreği Nasıl Yapılır?

Yufkaları temiz bir zemine yayın. Önce ikiye daha sonra her bir parçayı üçe bölerek toplam 18 parça kesin.

Küçük küçük doğranmış soğanı margarinle birlikte kavurun. Kıymayı da ilave edin ve iyice kavurun. Üzerine rendelenmiş havuç ve kerevizi ekleyip kavurun. Soya filizi, tuz ve karabiberi de katın.

Bu karışım soğuduktan sonra yufkaların üzerine paylaştırın. Sigara böreği şeklinde sarın. Yağda kızartmadan önce börekleri galeta ununa daha sonra da yumurtaya bulayın. Sıcak bir şekilde servis yapın.

 

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