Çin böreği nasıl yapılır? Sebzeli Çin böreği tarifi
Adından da anlaşılacağı üzere Çin mutfağı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de Çin Böreği oluyor. Çin böreği tarifini dilerseniz tavuk eti dilerseniz de mevsim sebzeleriyle yapabilirsiniz. Peki, Çin Böreği nasıl yapılır? İşte, sebzeli Çin böreği tarifi...
Çin böreği, Çin usulü Çin restoranlarında servis edilen çeşitli derin yağda kızartılmış börek çeşididir. Orijinalinde güllaç yapraklarına benzeyen, ince pirinç yufkaları kullanılır ancak siz diğer börekler gibi Çin böreğini de hazır yufkayla yapabilirsiniz. Çırpılmış yumurta ve galeta ununa batırdıktan sonra da kızarttığınız Çin böreğini kendi seçeceğiniz bir sosla sunabilirsiniz.
Malzemeler
3 adet yufka
250 gram soya filizi
1 tane havuç
1 tane kereviz
1 tane soğan
200 gram kıyma
2 çorba kaşığı margarin
Tuz
Karabiber
Çin Böreği Nasıl Yapılır?
Yufkaları temiz bir zemine yayın. Önce ikiye daha sonra her bir parçayı üçe bölerek toplam 18 parça kesin.
Küçük küçük doğranmış soğanı margarinle birlikte kavurun. Kıymayı da ilave edin ve iyice kavurun. Üzerine rendelenmiş havuç ve kerevizi ekleyip kavurun. Soya filizi, tuz ve karabiberi de katın.
Bu karışım soğuduktan sonra yufkaların üzerine paylaştırın. Sigara böreği şeklinde sarın. Yağda kızartmadan önce börekleri galeta ununa daha sonra da yumurtaya bulayın. Sıcak bir şekilde servis yapın.