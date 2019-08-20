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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Cimcik çorbası nasıl yapılır? Adım adım cimcik çorbası tarifi

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Cimcik çorbası nasıl yapılır? Adım adım cimcik çorbası tarifi

Cimcik çorbası, Amasya’nın yöresel lezzetlerinden biridir. Bol lezzetli bir çorba olan cimcik çorbası, diğer çorbalara oranla meşakkatlidir. Peki, cimcik çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım cimcik çorbası tarifi

Malzemeler:

2 kepçe un
2 yumurta
1 kase yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağ
Tuz
2 diş sarımsak

Yapılışı:

1. Unun içine 1 yumurta kırılır. Biraz tuz ve su ile mantı hamuru gibi katı bir kıvamda yoğrulur.
2. Hamur 1 mm kalınlığında açılır. Açılan pazı 1,5 cm büyüklüğünde kareler şeklinde kesilir. Sonra bu küçük kareler ortadan sıkıştırılıp fiyonk şekline getirilir.
3. 1 litre su, bir tencerede kaynatılır. Biraz tuz ilave edilerek hazırlanan hamur içine atılır.
4. Pişince altı kapatılıp 10-15 dakika tencere içinde bekletilir.
5. 1 kase yoğurt içine bir baş sarımsak ezilerek ilave edilir ve yoğurt iyice çırpılır. Sarımsaklı yoğurt hamurun üzerine dökülerek iyice karıştırılır.
6. Bir tavada tereyağının yarısı eritilerek içine 1 yumurta kırılır ve çorbanın üzerine dökülür. Yağın diğer yarısı eritilerek içine salça veya pul biber konulur ve sos yapılır. En üste dökülür. Cimcik hamuru servise hazırdır. Not: Çorba kurutulmuş

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