Cimcik çorbası nasıl yapılır? Adım adım cimcik çorbası tarifi
Cimcik çorbası, Amasya’nın yöresel lezzetlerinden biridir. Bol lezzetli bir çorba olan cimcik çorbası, diğer çorbalara oranla meşakkatlidir. Peki, cimcik çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım cimcik çorbası tarifi
Malzemeler:
2 kepçe un
2 yumurta
1 kase yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağ
Tuz
2 diş sarımsak
Yapılışı:
1. Unun içine 1 yumurta kırılır. Biraz tuz ve su ile mantı hamuru gibi katı bir kıvamda yoğrulur.
2. Hamur 1 mm kalınlığında açılır. Açılan pazı 1,5 cm büyüklüğünde kareler şeklinde kesilir. Sonra bu küçük kareler ortadan sıkıştırılıp fiyonk şekline getirilir.
3. 1 litre su, bir tencerede kaynatılır. Biraz tuz ilave edilerek hazırlanan hamur içine atılır.
4. Pişince altı kapatılıp 10-15 dakika tencere içinde bekletilir.
5. 1 kase yoğurt içine bir baş sarımsak ezilerek ilave edilir ve yoğurt iyice çırpılır. Sarımsaklı yoğurt hamurun üzerine dökülerek iyice karıştırılır.
6. Bir tavada tereyağının yarısı eritilerek içine 1 yumurta kırılır ve çorbanın üzerine dökülür. Yağın diğer yarısı eritilerek içine salça veya pul biber konulur ve sos yapılır. En üste dökülür. Cimcik hamuru servise hazırdır. Not: Çorba kurutulmuş