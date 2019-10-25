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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
25.10.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Çilekli milföy pasta nasıl yapılır? Adım adım milföy pasta tarifi

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Çilekli milföy pasta nasıl yapılır? Adım adım milföy pasta tarifi

Pratik börek ve tatlı yapmak isteyenlerin kurtarıcısı olan milföyün en lezzetli tariflerinden birini verdik: Çilekli milföy pasta. Vanilyalı kremayla yazın en sevilen meyvesi çileği buluşturan çilekli milföy pastayı dakikalarda içerisinde hazırlayabilirsiniz. Peki, çilekli milföy pasta nasıl yapılır?

ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA

6 adet dikdörtgen milföy
30 – 35 adet çilek

Kreması için Malzemeler

2 su bardağı süt
2 su bardağı krema
2 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağından iki parmak eksik un
çeyrek su bardağı mısır nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
2 su bardağı labne – 375 gr.

Üzeri için Malzemeler

Pudra şekeri

ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

Süt ve kremayı bir tencereye alın ve ısıtın.
Karıştırma kabınıza toz şeker ve yumurta sarılarını alın ve iyice çırpın.
Karışım hafif kum kıvamı alınca un ve nişastayı ilave edip karıştırmaya devam edin.
Karışım iyice kum gibi olunca ılık olan sütlü krema karışımını, yumurtalı karışıma yavaş yavaş sürekli çırparak ekleyin ve iyice harmanlayın.
Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın.
Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın ve hafif soğutun.
Muhallebi ılınınca labneyi ekleyin ve iyice karıştırın.
Pastacı kremanız hazır olunca kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.
Milföyleri dondurucudan çıkarın ve ısınması için tezgahınıza bırakın.
Milföyler hafif yumuşayınca iki milföyü birbirine yapıştırın.
Fırın tepsinizin tabanına fırın kağıdınızı yayın.
Ardından hazırladığınız milföyleri tepsinize dizin.
Tepsinizin iki kenarına fırın kağıtlarını burarak sıkıştırın.
Bu milföylerin hafif kabarmasını ama eşit oranda pişmesini sağlayacak.
Başka bir fırın tepsisini üzerine kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Çileklerinizi küçük küpler halinde doğrayın. Krema ve çilekleri karıştırın.
Fırından çıkan milföylerinizi soğuttuktan sonra alt katına hazırladığınız çilekli pastacı kremasından yayın ve üzerine bir milföy katı daha ekleyin.
Bu milföy katının üzerine de pastacı kreması yayın.
En üst kata milföy ekleyin ve pudra şekeri serperek servis edin.

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