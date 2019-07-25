Çilekli crumble tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Çilekli crumble tarifi
ORTA ZORLUKTA

Çilekli crumble tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çilekli crumble tarifi

Crumble kolay ve lezzetli bir meyveli tatlı tarifi arayanların başvuracağı ilk adres olmalı. Elmadan muza çeşit çeşit meyveyle yapılabilen crumble için biz bu kez mis kokulu çilekler kullandık. Bütün evi tatlı bir aromanın sarmasını sağlayan kolay ve pratik çilekli crumble tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Tabanı için:

  • 350 gram çilek
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım limonun suyu

Üst için:

  • 2/3 su bardağı un
  • 1/3 su bardağı şeker
  • 60 gram tereyağı
  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı

Çilekleri yıkayıp ayıklayın ve fırın kabının tabanına dizin.

Şeker, un ve limon suyunu da ekleyip iyice karıştırın.

Derin bir kaseye şekeri, unu, tuzu ve dondurulmuş tereyağını koyup tereyağını çok fazla eritmeden parmak uçlarınızla karıştırın.

Elde ettiğiniz topak topak hamuru çileklerin üzerine yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve crumble’ı fırına verin.

25-30 dakika kadar pişirdiğiniz tatlıyı tabaklara bölüştürüp vanilyalı dondurmayla servis edin.

Muzlu & Çilekli Kek Tarifi | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Ingimage
crumble tarifi crumble nasıl yapılır çilekli crumble tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Mafiş tatlısı tarifi

Karpuz peltesi tarifi

Kakaolu supangle tarifi

Sütlaç tarifi