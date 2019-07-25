Çilekli crumble tarifi

Crumble kolay ve lezzetli bir meyveli tatlı tarifi arayanların başvuracağı ilk adres olmalı. Elmadan muza çeşit çeşit meyveyle yapılabilen crumble için biz bu kez mis kokulu çilekler kullandık. Bütün evi tatlı bir aromanın sarmasını sağlayan kolay ve pratik çilekli crumble tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tabanı için:
Üst için:
Çilekleri yıkayıp ayıklayın ve fırın kabının tabanına dizin.
Şeker, un ve limon suyunu da ekleyip iyice karıştırın.
Derin bir kaseye şekeri, unu, tuzu ve dondurulmuş tereyağını koyup tereyağını çok fazla eritmeden parmak uçlarınızla karıştırın.
Elde ettiğiniz topak topak hamuru çileklerin üzerine yayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve crumble’ı fırına verin.
25-30 dakika kadar pişirdiğiniz tatlıyı tabaklara bölüştürüp vanilyalı dondurmayla servis edin.