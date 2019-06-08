Çilek şerbeti tarifi

Çilek yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Bu meyveyi sofralarınıza taşımanın birçok farklı yolu var. Tatlılarınızda kullanabilir ya da reçel yapabilirsiniz. Bir başka alternatif de çilek şerbeti yapmak. Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak nefis çilek şerbetinin tarifi içeriğimizde. Mutlaka denemelisiniz…
Çilekleri ayıklayıp yıkayın.
Elinizle ezerek püre haline getirin.
Püreyi bir tencereye alıp üzerine şekeri ve suyu ekleyin.
Ateşe koyup kaynayana kadar pişirin.
3-4 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp şişelere bölüştürün.
Soğuduktan sonra şişelerin ağzını kapatıp buzdolabına koyun.
Servis edeceğiniz zaman dilediğiniz miktarda soğuk suyla karıştırarak seyreltin. Afiyet olsun!