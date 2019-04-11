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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Çilek rüyası tarifi
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Çilek rüyası tarifi

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Çilek rüyası tarifi

Çilek özellikle ilkbahar yaz aylarının en sevilen meyvesi. Bu enfes meyveyi tatlılarınızda da kullanmak isterseniz, çilek rüyası çok uygun bir seçenek olabilir. Bir nevi çilekli tiramisu diye tarif edebileceğimiz çilek rüyasının yapılışı çok kolay, görüntüsü ve lezzeti ise muhteşem. İşte hafif bir tatlı arayanlara çilek rüyası tarifi...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Alt tabanı için:

  • 1 paket kedidili bisküvisi
  • 1 paket üçü bir arada granül kahve
  • 1 su bardağı soğuk süt

Üstü için:

  • 2 paket çilekli jöle
  • 1 paket yuvarlak tahıllı bisküvi (isteğe bağlı)
  • Çilek
  • Nane yaprağı

Hazırlanışı

Tereyağı ve 1 paket vanilya hariç muhallebi malzemelerini bir sos tenceresinde karıştırın.

Kıvamı koyulaşana kadar ocakta pişirin.

Koyulaşınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ilave edin.

Pürüzsüz hale gelene kadar el blender’ı ile ezin ve bir kenara alın.

Soğuk süt ve hazır kahveyi karıştırın.

Kedidili bisküvileri kahveli süte batırıp geniş bir cam tepsiye dizin.

Bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve tahıllı bisküvileri aralıklarla yerleştirin.

Yıkayıp ayıkladığınız çilekleri dikine ikiye bölüp bisküvilerin üzerine yerleştirin.

Çilekli jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp tatlının üzerine dökün.

Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.

Servis ederken tahıllı bisküvilerin her biri bir dilimin ortasında kalacak şekilde kesin.

Nane yapraklarıyla süsleyip servis edin.

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