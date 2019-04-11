Çilek özellikle ilkbahar yaz aylarının en sevilen meyvesi. Bu enfes meyveyi tatlılarınızda da kullanmak isterseniz, çilek rüyası çok uygun bir seçenek olabilir. Bir nevi çilekli tiramisu diye tarif edebileceğimiz çilek rüyasının yapılışı çok kolay, görüntüsü ve lezzeti ise muhteşem. İşte hafif bir tatlı arayanlara çilek rüyası tarifi...
Muhallebisi için:
Alt tabanı için:
Üstü için:
Tereyağı ve 1 paket vanilya hariç muhallebi malzemelerini bir sos tenceresinde karıştırın.
Kıvamı koyulaşana kadar ocakta pişirin.
Koyulaşınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilya ilave edin.
Pürüzsüz hale gelene kadar el blender’ı ile ezin ve bir kenara alın.
Soğuk süt ve hazır kahveyi karıştırın.
Kedidili bisküvileri kahveli süte batırıp geniş bir cam tepsiye dizin.
Bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve tahıllı bisküvileri aralıklarla yerleştirin.
Yıkayıp ayıkladığınız çilekleri dikine ikiye bölüp bisküvilerin üzerine yerleştirin.
Çilekli jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp tatlının üzerine dökün.
Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.
Servis ederken tahıllı bisküvilerin her biri bir dilimin ortasında kalacak şekilde kesin.
Nane yapraklarıyla süsleyip servis edin.