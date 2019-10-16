Çılbırı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Çılbırı tarifi
ORTA ZORLUKTA

Çılbırı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılbırı tarifi

İster kahvaltıda isterseniz ana öğünlerde yiyebileceğiniz harika bir tarifimiz var. Genele çılbır olarak bilinse de Tekirdağ'da çılbırı denen bu lezzete yabancı değilsinizdir muhtemelen. Biz bu tarifimizde Tekirdağ usulü kıymalı çılbırıyı denedik ve sizin de seveceğinizi düşündük. Şimdiden afiyet olsun.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 350 gram kıyma
  • 1 demet taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 500 gram yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • 4 su bardağı su
  • 5 çorba kaşığı sirke
  • 6 adet yumurta
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Tavaya aldığınız kıymayı rengi dönene kadar kavurun.

Kıymaya ince kıyılmış taze soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ocağın altını kapatıp ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip servis tabağına alın.

Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kasede karıştırıp kıymanın üzerine gezdirin.

Diğer tarafta suyun içine sirke katıp kaynatın.

Kaseye kırdığınız 1 adet yumurtayı şeklini bozmadan kaynayan sirkeli suyun içine yavaşça kaydırın.

Beyazları pişen yumurtayı bir kevgir ile sudan alıp sarımsaklı yoğurdun üzerine yerleştirin.

Diğer yumurtaları da aynı şekilde pişirin.

Kızdırılmış pul biberli tereyağını yumurtaların üzerine gezdirin ve servis yapın.

Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: iStock
çılbırı tarifi yumurta tarifleri tekirdağ tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Cizleme tarifi

Kaçamak tarifi

İsfire tarifi

Yumurta dolması tarifi