Çılbırı tarifi

İster kahvaltıda isterseniz ana öğünlerde yiyebileceğiniz harika bir tarifimiz var. Genele çılbır olarak bilinse de Tekirdağ'da çılbırı denen bu lezzete yabancı değilsinizdir muhtemelen. Biz bu tarifimizde Tekirdağ usulü kıymalı çılbırıyı denedik ve sizin de seveceğinizi düşündük. Şimdiden afiyet olsun.
Tavaya aldığınız kıymayı rengi dönene kadar kavurun.
Kıymaya ince kıyılmış taze soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Ocağın altını kapatıp ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip servis tabağına alın.
Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kasede karıştırıp kıymanın üzerine gezdirin.
Diğer tarafta suyun içine sirke katıp kaynatın.
Kaseye kırdığınız 1 adet yumurtayı şeklini bozmadan kaynayan sirkeli suyun içine yavaşça kaydırın.
Beyazları pişen yumurtayı bir kevgir ile sudan alıp sarımsaklı yoğurdun üzerine yerleştirin.
Diğer yumurtaları da aynı şekilde pişirin.
Kızdırılmış pul biberli tereyağını yumurtaların üzerine gezdirin ve servis yapın.