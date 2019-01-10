Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriÇılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
10.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları

Poşe yumurta son dönemlerde çok popüler bir lezzet. Özellikle avokadoyla bir araya geldiğinde enfes bir ikili oluşturuyor. Ancak aslında Türk mutfağına yabancı bir lezzet de değil. Geleneksel yumurta yemeklerimizden çılbır da poşe yumurtayla yapılıyor. Peki çılbır nasıl yapılır? İşte kahvaltıdan akşam yemeğine günün her öğününde zevkle tüketilebilen çılbırın tarifi ve yapılışının püf noktaları…

Çılbır en basit tarifiyle poşe yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurt dökülmesiyle yapılıyor. Ancak yumurtayı poşelemek biraz dikkat ve ince işçilik istiyor. Yumurtalarınızın suyun içine kırdığınızda yapışmasını ve çıkarırken dağılmasını önlemeniz gerek. Bunun için dikkat etmeniz gereken bazı basit püf noktaları var.

Öncelikle çılbırın malzemelerine bir bakalım:

6 bardak su
3 yumurta
1 kaşık üzüm sirkesi
3 kaşık yoğurt
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı tereyağı
Pul biber
Nane
Tuz

Suyunuzu büyükçe bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın. Kaynayan suya sirkeyi ekleyin. Bir kaşıkla karıştırarak bir girdap oluşturun. Bu girdaba yumurtaları kırın.

Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır
Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

Yumurtanın beyazını dağılmaması için kaşıkla yumurtanın üzerinde toparlayın. Yumurtanız 3-4 dakika içinde kıvamına gelir. İyi bir poşe yumurtanın sarısı akışkan beyazı ise tam pişmiş halde olmalıdır. Yumurtaları sudan dikkatle çıkarın ve patlatmadan tabağa alın.

Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi içinde biraz kızdırın. Yumurtaların üzerine önce yoğurdu ardından da baharatlı yağı gezdirin. Çılbır hazır.

Arzu ederseniz tabağın altına yumurtalardan önce bir dilim kızarmış ekşi mayalı ekmek de yerleştirebilirsiniz. Bu hem çılbıra lezzet katacak, hem de tabakta daha derli toplu durmasını sağlayarak sunumunuzu güzelleştirecek.

Poşe yumurta yapmakta zorlanıyorsanız, yumurtalarınızı rafadan haşlayıp patlatmadan soyarak da çılbır yapabilirsiniz.

Eggs Florentine tarifi
Eggs Florentine tarifi

YUMURTA YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT PÜF NOKTASI

Yumurta 101Haşlanmış yumurta nasıl kolay soyulur? Yumurtanın sarısı beyazından nasıl kolay ayrılır? İşte mutfakta çok işinize yarayacak birkaç temel ipucu...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları

Beyaz sirke nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı Kıbrıs tatlısı tarifi

Fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?