Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları
Poşe yumurta son dönemlerde çok popüler bir lezzet. Özellikle avokadoyla bir araya geldiğinde enfes bir ikili oluşturuyor. Ancak aslında Türk mutfağına yabancı bir lezzet de değil. Geleneksel yumurta yemeklerimizden çılbır da poşe yumurtayla yapılıyor. Peki çılbır nasıl yapılır? İşte kahvaltıdan akşam yemeğine günün her öğününde zevkle tüketilebilen çılbırın tarifi ve yapılışının püf noktaları…
Çılbır en basit tarifiyle poşe yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurt dökülmesiyle yapılıyor. Ancak yumurtayı poşelemek biraz dikkat ve ince işçilik istiyor. Yumurtalarınızın suyun içine kırdığınızda yapışmasını ve çıkarırken dağılmasını önlemeniz gerek. Bunun için dikkat etmeniz gereken bazı basit püf noktaları var.
Öncelikle çılbırın malzemelerine bir bakalım:
6 bardak su
3 yumurta
1 kaşık üzüm sirkesi
3 kaşık yoğurt
1 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı tereyağı
Pul biber
Nane
Tuz
Suyunuzu büyükçe bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın. Kaynayan suya sirkeyi ekleyin. Bir kaşıkla karıştırarak bir girdap oluşturun. Bu girdaba yumurtaları kırın.
Yumurtanın beyazını dağılmaması için kaşıkla yumurtanın üzerinde toparlayın. Yumurtanız 3-4 dakika içinde kıvamına gelir. İyi bir poşe yumurtanın sarısı akışkan beyazı ise tam pişmiş halde olmalıdır. Yumurtaları sudan dikkatle çıkarın ve patlatmadan tabağa alın.
Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi içinde biraz kızdırın. Yumurtaların üzerine önce yoğurdu ardından da baharatlı yağı gezdirin. Çılbır hazır.
Arzu ederseniz tabağın altına yumurtalardan önce bir dilim kızarmış ekşi mayalı ekmek de yerleştirebilirsiniz. Bu hem çılbıra lezzet katacak, hem de tabakta daha derli toplu durmasını sağlayarak sunumunuzu güzelleştirecek.
Poşe yumurta yapmakta zorlanıyorsanız, yumurtalarınızı rafadan haşlayıp patlatmadan soyarak da çılbır yapabilirsiniz.
YUMURTA YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT PÜF NOKTASI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle