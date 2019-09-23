Çikolatalı mus tarifi

Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arayanlar için mousse (mus) çok doğru bir seçenek. Kısaca çikolata köpüğü olarak tarif edebileceğimiz musun malzemeleri çok temel, yapılışı da oldukça kolay. Siz de nefis çikolatalı mus tarifini arıyorsanız doğru yere geldiniz. Afiyet olsun…
Çikolatayı bıçakla doğrayıp benmari usulü eritin.
Eriyen çikolatayı kenara alıp ılınması için bekleyin.
Yumurtaların beyazlarını sarılarından ayırın.
2 adet yumurta sarısını derin bir kasede hafifçe çırpın ve kenara alın.
Sos tenceresinde süt ve şekeri şeker eriyene kadar karıştırın.
Kaynayana kadar pişirin ve ateşten alın.
Çırptığınız yumurta sarılarını süte bir yandan karıştırarak azar azar ekleyin.
Ardından süt ve yumurtayı erimiş çikolataya ekleyin ve bir araya gelene kadar karıştırın.
4 adet yumurta beyazını ayrı bir kaseye alıp benmaride hafifçe ısınana kadar çırpın.
İçine bir tutam tuzu ekleyip yumurta köpüğü kaseyi çevirdiğinizde dökülmeyecek hale gelene kadar çırpmayı sürdürün.
Yumurta beyazlarının üçte birini çikolataya ekleyip iyice karıştırın.
Ardından kalan beyazı ekleyip köpüğünü söndürmeyecek şekilde hafifçe karıştırın.
Kaselere bölüştürdüğünüz çikolatalı musu buzdolabında 2 saat kadar soğuttuktan sonra üzerinizi dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Afiyet olsun…