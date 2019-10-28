Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım çikolatalı kurabiye tarifi
Beş çaylarının en sevilen lezzeti kurabiyenin en sevilen hallerinden birini derledik. Her evde bulunan malzemelerle yapılan çikolatalı kurabiyeyi ister beş çayında isterseniz de akşam televizyon karşısında keyif yaparken tüketebilirsiniz. Peki, çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı kurabiye tarifi…
Çikolatanın en çok yakıştığı hamur işlerinden biri de kurabiyeler. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye, büyük küçük herkesin severek tükettiği çikolatayla buluşuyor, damaklar şenleniyor. Peki, çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı kurabiye tarifi...
Çikolatalı Kurabiye Malzemeleri
16 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması buzlukta 2 saat bekleyecek
170 gr. tereyağı
1 su bardağı esmer toz şeker
1 adet yumurta
1 adet yumurtanın sarısı
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
½ çay kaşığı karbonat
½ çay kaşığı tuz
1 paket vanilya
80 gr. bitter çikolata
Çikolatalı Kurabiye Nasıl Yapılır?
Bir yağlı kağıdın üzerine fındıklı çikolata kremasını alın ve buzlukta en az 2 saat bekletin.
Un, karbonat, tuz, vanilya ve nişastayı karıştırın.
Tereyağını mikserle çırpın ve toz şekeri ekleyin.
Yumurtaları tek tek içerisine ekleyin.
Unlu karışımı da yavaş yavaş ekleyin.
En son bitter çikolatayı ekleyin.
Hazırladığınız kurabiye hamurundan 16 tane top yapın.
Kurabiyelerin ortalarını oyun ve buzlukta dondurduğunuz çikolataları koyup, top şeklinde yuvarlayın.
Not: Üzerine bastırmayın, kendisi yayılacaktır.
Tekrar buzluğa alın ve en az 3 saat bekletin.
Hamur çözülmeden fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsinize aralıklı olacak şekilde dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 12 – 14 dakika pişirin.