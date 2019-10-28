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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.10.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım çikolatalı kurabiye tarifi

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Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım çikolatalı kurabiye tarifi

Beş çaylarının en sevilen lezzeti kurabiyenin en sevilen hallerinden birini derledik. Her evde bulunan malzemelerle yapılan çikolatalı kurabiyeyi ister beş çayında isterseniz de akşam televizyon karşısında keyif yaparken tüketebilirsiniz. Peki, çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı kurabiye tarifi…

Çikolatanın en çok yakıştığı hamur işlerinden biri de kurabiyeler. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye, büyük küçük herkesin severek tükettiği çikolatayla buluşuyor, damaklar şenleniyor. Peki, çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Çikolatalı kurabiye tarifi...

Çikolatalı Kurabiye Malzemeleri

16 yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması buzlukta 2 saat bekleyecek
170 gr. tereyağı
1 su bardağı esmer toz şeker
1 adet yumurta
1 adet yumurtanın sarısı
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
½ çay kaşığı karbonat
½ çay kaşığı tuz
1 paket vanilya
80 gr. bitter çikolata

Çikolatalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Bir yağlı kağıdın üzerine fındıklı çikolata kremasını alın ve buzlukta en az 2 saat bekletin.
Un, karbonat, tuz, vanilya ve nişastayı karıştırın.
Tereyağını mikserle çırpın ve toz şekeri ekleyin.
Yumurtaları tek tek içerisine ekleyin.
Unlu karışımı da yavaş yavaş ekleyin.
En son bitter çikolatayı ekleyin.
Hazırladığınız kurabiye hamurundan 16 tane top yapın.
Kurabiyelerin ortalarını oyun ve buzlukta dondurduğunuz çikolataları koyup, top şeklinde yuvarlayın.

Not: Üzerine bastırmayın, kendisi yayılacaktır.

Tekrar buzluğa alın ve en az 3 saat bekletin.
Hamur çözülmeden fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsinize aralıklı olacak şekilde dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 12 – 14 dakika pişirin.

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