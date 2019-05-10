Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriÇikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi
GeriMutfak Tüyoları Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
10.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de çikolatalı irmik tatlısı oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, çikolatalı irmik tatlısı tarifini verdi. Peki, çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

İrmik, Türk mutfağında genişçe yer kaplayan malzemelerden biri. Hazırlaması çok kolay, pişirmesi sadece 15 dakika alan ancak tadıyla büyük küçük herkesin gönlünü fetheden irmik tatlısı tariflerinden birini derledik. İşte, aniden bastıran tatlı krizlerine deva niteliğinde çikolatalı irmik tatlısının tarifi ve yapılışı

Çikolatalı İrmik Tatlısı Malzemeleri

1 litre süt
9 yemek kaşığı irmik
10 yemek kaşığı toz şeker
¾ su bardağı sütlü çikolata – 80 gr.
5 yemek kaşığı fındık – dövülmüş

Üzeri için Malzemeler

Sütlü çikolata Dövülmüş fındık
Vişne taneleri

Yapılışı

Sütü bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ve irmiği ekleyip karıştırın. Ocağınızı orta ateşe alın ve muhallebinizi pişirmeye başlayın. İçerisine ufaladığınız çikolata parçalarını da ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Çikolatalar erimeye başlayınca içerisine dövülmüş fındığı ekleyip, karıştırmaya devam edin. Muhallebiniz koyulaşınca ocaktan alın. Kabınızın yarısına hazırladığınız muhallebiden dökün. Ara katına vişne tanelerini dizin. Ardından tekrar muhallebi dökün ve 1 – 2 saat donması için buzdolabında bekletin. Kalıptan çıkardığınız tatlınızın üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

Göbete nasıl yapılır? İşte göbetenin tarifi

Bugün ne pişirsem? 10 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri

Kadayıf mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı tarifi