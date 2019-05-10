Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de çikolatalı irmik tatlısı oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, çikolatalı irmik tatlısı tarifini verdi. Peki, çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi
İrmik, Türk mutfağında genişçe yer kaplayan malzemelerden biri. Hazırlaması çok kolay, pişirmesi sadece 15 dakika alan ancak tadıyla büyük küçük herkesin gönlünü fetheden irmik tatlısı tariflerinden birini derledik. İşte, aniden bastıran tatlı krizlerine deva niteliğinde çikolatalı irmik tatlısının tarifi ve yapılışı
Çikolatalı İrmik Tatlısı Malzemeleri
1 litre süt
9 yemek kaşığı irmik
10 yemek kaşığı toz şeker
¾ su bardağı sütlü çikolata – 80 gr.
5 yemek kaşığı fındık – dövülmüş
Üzeri için Malzemeler
Sütlü çikolata Dövülmüş fındık
Vişne taneleri
Yapılışı
Sütü bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ve irmiği ekleyip karıştırın. Ocağınızı orta ateşe alın ve muhallebinizi pişirmeye başlayın. İçerisine ufaladığınız çikolata parçalarını da ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Çikolatalar erimeye başlayınca içerisine dövülmüş fındığı ekleyip, karıştırmaya devam edin. Muhallebiniz koyulaşınca ocaktan alın. Kabınızın yarısına hazırladığınız muhallebiden dökün. Ara katına vişne tanelerini dizin. Ardından tekrar muhallebi dökün ve 1 – 2 saat donması için buzdolabında bekletin. Kalıptan çıkardığınız tatlınızın üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
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