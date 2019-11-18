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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Çikolatalı cookie (kuki) tarifi
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Çikolatalı cookie (kuki) tarifi

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Çikolatalı cookie (kuki) tarifi

Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Çeyrek su bardağı esmer şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 1 adet yumurta
  • 2 su bardağı kadar un
  • Yarım tatlı kaşığı karbonat
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı çikolata parçası

Hazırlanışı

Un, tuz ve karbonatı bir kasede karıştırıp kenara alın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağı ve şekerleri çırpma kabına koyup krema kıvamı alana kadar çırpın.

Vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Yumurtayı ekleyip karıştırın ancak fazla çırpmayın.

Son olarak unlu karışımı ilave edip hamur haline gelene kadar çırpın.

Çikolata parçalarının yarısını hamura ekleyip elinizle harmanlayın.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Fırın tepsisine fırın kağıdı serin.

Hamurdan ufak toplar koparıp elinizle yuvarlayarak tepsiye dizin.

Ayırdığınız çikolata parçalarını fazla bastırmadan hamurların üzerine yerleştirin.

Tepsiyi kızgın fırına verip kurabiyelerinizi 10-12 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp hafifçe soğumalarını ve katılaşmalarını bekleyin.

Kahveyle ya da sütle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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