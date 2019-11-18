Çikolatalı cookie (kuki) tarifi

Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…
Un, tuz ve karbonatı bir kasede karıştırıp kenara alın.
Oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağı ve şekerleri çırpma kabına koyup krema kıvamı alana kadar çırpın.
Vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin.
Yumurtayı ekleyip karıştırın ancak fazla çırpmayın.
Son olarak unlu karışımı ilave edip hamur haline gelene kadar çırpın.
Çikolata parçalarının yarısını hamura ekleyip elinizle harmanlayın.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Fırın tepsisine fırın kağıdı serin.
Hamurdan ufak toplar koparıp elinizle yuvarlayarak tepsiye dizin.
Ayırdığınız çikolata parçalarını fazla bastırmadan hamurların üzerine yerleştirin.
Tepsiyi kızgın fırına verip kurabiyelerinizi 10-12 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp hafifçe soğumalarını ve katılaşmalarını bekleyin.
Kahveyle ya da sütle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…