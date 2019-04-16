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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.04.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Çikolata soslu revani tatlısı nasıl yapılır? Çikolata soslu revani tatlısı tarifi

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Çikolata soslu revani tatlısı nasıl yapılır? Çikolata soslu revani tatlısı tarifi

Un, irmik ve şeker üçlüsüne bir de özel çikolata sosunu ekledik. Ortaya enfes, çikolata soslu revani çıktı. Peki, revani tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolata sosu nasıl yapılır? Revani tatlısı yaparken nelere dikkat edilmelidir? Çikolata soslu revani tatlısı nasıl yapılır? Bu soruların cevapları, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Öncelikle, çikolata soslu revani tatlısı için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

160 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

Revani tarifi
Revani tarifi

Malzemeleriniz hazırsa, şerbetini yapmakla başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Tenceredeki karışımı kısık ateşte kaynatın. Tencere kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Limon suyunu da ekleyip şerbeti soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabında, köpürene kadar çırpın. Köpürttüğünüz karışımın içine irmik, yoğurt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip güzelce çırpın. Daha düzgün şekilli bir kek yapmak için, hamuru çırparken baloncuk oluşturmamaya özen gösterin.

Kullanacağınız fırın tepsisinin her yerini yağlayıp üzerine un serpin. Hazırladığınız revani karışımını tepsinin içine dökün.

180 derece fırında, kekin üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırını önceden ısıtmayın. Revani kekini önceden ısıtılmış fırında pişirmek kekinizin daha az kabarmasına neden olacaktır.

Şeftali soslu revani tarifi
Şeftali soslu revani tarifi

Revani kekini dilimleyin. Daha sonra soğumuş olan şerbeti, ılık revani tatlısının üzerine dökün. Tatlının şerbeti tamamen çekmesi için buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Bu arada tatlının çikolatalı sosunu hazırlayın. 160 gram bitter çikolatayı benmari usulü ile eritin. Çikolatalar erirken tereyağını da ilave edip güzelce karıştırın. Çikolata sosunuz hazır.

Dilimlenmiş revanilerin üzerine 2 yemek kaşığı çikolatalı sos döküp hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

Bademli revani tarifi
Bademli revani tarifi

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