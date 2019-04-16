Çikolata soslu revani tatlısı nasıl yapılır? Çikolata soslu revani tatlısı tarifi
Un, irmik ve şeker üçlüsüne bir de özel çikolata sosunu ekledik. Ortaya enfes, çikolata soslu revani çıktı. Peki, revani tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolata sosu nasıl yapılır? Revani tatlısı yaparken nelere dikkat edilmelidir? Çikolata soslu revani tatlısı nasıl yapılır? Bu soruların cevapları, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Öncelikle, çikolata soslu revani tatlısı için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 su bardağı yoğurt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için:
160 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
Malzemeleriniz hazırsa, şerbetini yapmakla başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Tenceredeki karışımı kısık ateşte kaynatın. Tencere kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Limon suyunu da ekleyip şerbeti soğumaya bırakın.
Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabında, köpürene kadar çırpın. Köpürttüğünüz karışımın içine irmik, yoğurt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip güzelce çırpın. Daha düzgün şekilli bir kek yapmak için, hamuru çırparken baloncuk oluşturmamaya özen gösterin.
Kullanacağınız fırın tepsisinin her yerini yağlayıp üzerine un serpin. Hazırladığınız revani karışımını tepsinin içine dökün.
180 derece fırında, kekin üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırını önceden ısıtmayın. Revani kekini önceden ısıtılmış fırında pişirmek kekinizin daha az kabarmasına neden olacaktır.
Revani kekini dilimleyin. Daha sonra soğumuş olan şerbeti, ılık revani tatlısının üzerine dökün. Tatlının şerbeti tamamen çekmesi için buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Bu arada tatlının çikolatalı sosunu hazırlayın. 160 gram bitter çikolatayı benmari usulü ile eritin. Çikolatalar erirken tereyağını da ilave edip güzelce karıştırın. Çikolata sosunuz hazır.
Dilimlenmiş revanilerin üzerine 2 yemek kaşığı çikolatalı sos döküp hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.
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