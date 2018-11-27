Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!
Hiç çikolatadan bir evde yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Eğer cevabınız 'evet'se, hayallerinizin gerçekleşmesine çok yaklaştınız demektir. Çünkü Fransa’da tamamen çikolatadan oluşan bir ev inşa edildi.
Yanlış okumadınız; Fransa’nın Sevr şehrinde bulunan bu ev gerçekten de baştan sona çikolatadan oluşuyor. Sevr Seramik Müzesi'nin bahçesinde camdan bir kutunun içine inşa edilmiş bu evin duvarlarından çatısına kadar her şey çikolatadan.
Çikolatadan yaptığı eserleriyle ünlü heykeltıraş Jean-Luc Decluzeau tarafından tasarlanıp inşa edilmiş 18 metrekarelik bu evin inşaatında 1,5 ton çikolata kullanılmış.
Dört kişilik evin içinde yine çikolatadan yapılma bir şömine, bir komodin, bir saat, fincanlar, kitaplar ve bir avize yer alıyor. Çikolatadan yapılma eşyaların önemli bir kısmı yenebiliyor. Dahası evin önünde beyaz çikolatadan yapılma bir havuz ve çikolata çiçeklerden oluşan minik bir bahçe de yer alıyor.
Bir turizm firmasının tanıtımı için inşa edilmiş bu evde kalanlar ayrıca bu esnada kendi küçük çikolatadan evlerini yapabilecekleri bir atölyeye katılma şansını da elde ediyor.
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