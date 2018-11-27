Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.11.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!

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Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!

Hiç çikolatadan bir evde yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Eğer cevabınız 'evet'se, hayallerinizin gerçekleşmesine çok yaklaştınız demektir. Çünkü Fransa’da tamamen çikolatadan oluşan bir ev inşa edildi.

Yanlış okumadınız; Fransa’nın Sevr şehrinde bulunan bu ev gerçekten de baştan sona çikolatadan oluşuyor. Sevr Seramik Müzesi'nin bahçesinde camdan bir kutunun içine inşa edilmiş bu evin duvarlarından çatısına kadar her şey çikolatadan.

Çikolatadan yaptığı eserleriyle ünlü heykeltıraş Jean-Luc Decluzeau tarafından tasarlanıp inşa edilmiş 18 metrekarelik bu evin inşaatında 1,5 ton çikolata kullanılmış.

Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev

Dört kişilik evin içinde yine çikolatadan yapılma bir şömine, bir komodin, bir saat, fincanlar, kitaplar ve bir avize yer alıyor. Çikolatadan yapılma eşyaların önemli bir kısmı yenebiliyor. Dahası evin önünde beyaz çikolatadan yapılma bir havuz ve çikolata çiçeklerden oluşan minik bir bahçe de yer alıyor.

Bir turizm firmasının tanıtımı için inşa edilmiş bu evde kalanlar ayrıca bu esnada kendi küçük çikolatadan evlerini yapabilecekleri bir atölyeye katılma şansını da elde ediyor.

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