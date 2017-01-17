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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.01.2017 - 14:11, Son Güncelleme:

Cihangir'de keşfetmenizi bekleyen mekanlar

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Cihangir'de keşfetmenizi bekleyen mekanlar

Şehrin en popüler semtlerinden biri olan Cihangir hafta sonu buluşmalarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Eğer hala keşfetmediyseniz yeni açılan bu mekanları mutlaka not edin.

Ünlü simaların ve oyuncuların hem yaşamak hem de eğlenmek için en çok tercih ettiği semtlerin başında gelen Cihangir, şehir merkezinde yer alması ve giderek artan kaliteli yeme-içme mekanları ile şehrin gezginlerini kendine çekmeye devam ediyor.

İşte Cihangir'in keşfedilmeyi bekleyen yeni mekanları:

1. Swedish Coffee Point

Üçüncü dalga kahveciler kervanının üyelerinden Swedish Coffee Point, ilgi çekici dekorasyonu ve hoş atmosferi ile ziyaretçilerini karşılıyor. En iyi kahveleri deneyebileceğiniz mekanda ayrıca birbirinden leziz tatlı seçenekleri arasında kararsız kalmanız mümkün. Mekana özgü brownie ve sufle çeşitlerinin yanında İsveç topraklarına özgü bir tatlı çeşidi olan kladkaka da denemesi gereken lezzetlerden.

Cihangirde keşfetmenizi bekleyen mekanlar

2. Pür Cihangir

Kısa sürede semtin en sevilen mekanlarından biri olmayı başaran Pür Cihangir, semt sakinlerinin sıklıkla uğradığı yerlerden biri. Pek çok oyuncu ve yönetmeni görebileceğiniz mekanda ev yapımı ekmek çeşitleri ve organik ürünlerle nefis bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı konusunda zengin seçenekler sunan mekanın menüsünde ayrıca makarna ve salata çeşitleri de var.

3. Pizzeria Trio

Cihangir'in favori pizzacılarından olan Pizzeria Trio, İtalya lezzetlerini semt sakinleri ile buluşturuyor. Taş fırında pişen pizzaların tadına doyulmuyor. Ev yapımı makarnalarının yanında mekanın Quattro formaggi ve Caprese adlı pizzalarına da şans verebilirsiniz.

Cihangirde keşfetmenizi bekleyen mekanlar

4. Journey

Kahvaltı denilince akla ilk gelen mekanlar arasına girmeyi başaran Journey, kısa sürede semt sakinlerinin radarına girmeyi başardı. Zengin kahvaltı seçeneği ile adından söz ettiren mekan ayrıca özel tarifli salata ve sağlıklı sandviç çeşitleri ile de öne çıkıyor.

5. Hazine

2016 yılının sonlarında açılan mekan şık dekorasyonu ve ilgi çeken menüsü ile şehir gezginlerinin yeni buluşma adreslerinden biri olmayı başardı. Cafe, restoran ve gece kulübü konseptinde hizmet veren mekanda Akdeniz mutfağı ağırlıklı yemek seçenekleri mevcut. Mini bazlama burger, keçi peynirli salata ve ahtapot ızgara gibi lezzetler mekanın öne çıkan seçenekleri.

Cihangirde keşfetmenizi bekleyen mekanlar

6. White Mill

Devasa bahçesi ile konuklarına konforlu bir atmosfer sunan White Mill, hem değişik tatlar denemek hem de akşamları bar konsepti ile müzik dinlemek için gidilebilecek mekanlar arasında. Orijinal kokteyl çeşitleri ile öne çıkan mekanda atıştırmalıkların yanında hafta sonları geniş kahvaltı menüsüne de şans tanıyabilirsiniz.

7. Manuel Deli & Coffee

Gurme sandviç çeşitleri ve atıştırmalıkları ile ünlenen mekanlardan biri olan Manuel Deli & Coffee, iyi kahvenin yanında leziz atıştırmalıklar sunma konsepti ile yola çıkmış. Mekanda nefis kahve çeşitleri yanında vegan kahvaltı seçeneklerinden sağlıklı salata ve makarna çeşitlerine kadar pek çok lezzet mevcut.

Cihangirde keşfetmenizi bekleyen mekanlar

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