Cihangir'de keşfetmenizi bekleyen mekanlar
Şehrin en popüler semtlerinden biri olan Cihangir hafta sonu buluşmalarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Eğer hala keşfetmediyseniz yeni açılan bu mekanları mutlaka not edin.
Ünlü simaların ve oyuncuların hem yaşamak hem de eğlenmek için en çok tercih ettiği semtlerin başında gelen Cihangir, şehir merkezinde yer alması ve giderek artan kaliteli yeme-içme mekanları ile şehrin gezginlerini kendine çekmeye devam ediyor.
İşte Cihangir'in keşfedilmeyi bekleyen yeni mekanları:
1. Swedish Coffee Point
Üçüncü dalga kahveciler kervanının üyelerinden Swedish Coffee Point, ilgi çekici dekorasyonu ve hoş atmosferi ile ziyaretçilerini karşılıyor. En iyi kahveleri deneyebileceğiniz mekanda ayrıca birbirinden leziz tatlı seçenekleri arasında kararsız kalmanız mümkün. Mekana özgü brownie ve sufle çeşitlerinin yanında İsveç topraklarına özgü bir tatlı çeşidi olan kladkaka da denemesi gereken lezzetlerden.
2. Pür Cihangir
Kısa sürede semtin en sevilen mekanlarından biri olmayı başaran Pür Cihangir, semt sakinlerinin sıklıkla uğradığı yerlerden biri. Pek çok oyuncu ve yönetmeni görebileceğiniz mekanda ev yapımı ekmek çeşitleri ve organik ürünlerle nefis bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı konusunda zengin seçenekler sunan mekanın menüsünde ayrıca makarna ve salata çeşitleri de var.
3. Pizzeria Trio
Cihangir'in favori pizzacılarından olan Pizzeria Trio, İtalya lezzetlerini semt sakinleri ile buluşturuyor. Taş fırında pişen pizzaların tadına doyulmuyor. Ev yapımı makarnalarının yanında mekanın Quattro formaggi ve Caprese adlı pizzalarına da şans verebilirsiniz.
4. Journey
Kahvaltı denilince akla ilk gelen mekanlar arasına girmeyi başaran Journey, kısa sürede semt sakinlerinin radarına girmeyi başardı. Zengin kahvaltı seçeneği ile adından söz ettiren mekan ayrıca özel tarifli salata ve sağlıklı sandviç çeşitleri ile de öne çıkıyor.
5. Hazine
2016 yılının sonlarında açılan mekan şık dekorasyonu ve ilgi çeken menüsü ile şehir gezginlerinin yeni buluşma adreslerinden biri olmayı başardı. Cafe, restoran ve gece kulübü konseptinde hizmet veren mekanda Akdeniz mutfağı ağırlıklı yemek seçenekleri mevcut. Mini bazlama burger, keçi peynirli salata ve ahtapot ızgara gibi lezzetler mekanın öne çıkan seçenekleri.
6. White Mill
Devasa bahçesi ile konuklarına konforlu bir atmosfer sunan White Mill, hem değişik tatlar denemek hem de akşamları bar konsepti ile müzik dinlemek için gidilebilecek mekanlar arasında. Orijinal kokteyl çeşitleri ile öne çıkan mekanda atıştırmalıkların yanında hafta sonları geniş kahvaltı menüsüne de şans tanıyabilirsiniz.
7. Manuel Deli & Coffee
Gurme sandviç çeşitleri ve atıştırmalıkları ile ünlenen mekanlardan biri olan Manuel Deli & Coffee, iyi kahvenin yanında leziz atıştırmalıklar sunma konsepti ile yola çıkmış. Mekanda nefis kahve çeşitleri yanında vegan kahvaltı seçeneklerinden sağlıklı salata ve makarna çeşitlerine kadar pek çok lezzet mevcut.
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