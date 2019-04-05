Çiğbörek tarifi

Çiğbörek, çiğ börek ya da çibörek ülkemizde Eskişehir’le özdeşleşmiş benzersiz bir lezzet. İncecik puf puf kabaran hamurları ve içindeki nefis kıymalı malzemesiyle yağda kızartılmış ama yağ çekmemiş bir çiğ böreğe hayır diyebilecek insan sayısı çok azdır. O halde sözü daha fazla uzatmayalım, Tatar usulü çiğ börek tarifimiz için sizi aşağı alalım.
Hamuru için:
İç harcı için:
Kızartmak için:
Öncelikle su ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.
Ardından bir yandan yoğurun bir yandan azar azar unu ekleyin.
Çiğbörek hamuru sert olmalıdır. Bu kıvamı elde edecek şekilde un ve su miktarını değiştirebilirsiniz.
Yoğurduğunuz hamuru üzerini örterek kısa bir süre dinlendirin.
Bu esnada böreğin içi için soğanı rendeleyin.
Tek sefer çekilmiş kıymayla karıştırın.
Tuz ve karabiberini ilave edin.
Bir miktar da su ekleyerek kıymanın sulanmasını sağlayın. Kıymayı sulandırmazsanız böreğin içinde topaklanır, dağılmaz.
Hamuru bezelere ayırıp çok büyük olmayacak şekilde açın.
Ortasına kıymalı içten koyup D şeklinde katlayın.
Daha iyi yapışması için kenarlarını kesin. Kestiğiniz parçaları atmayın, birleştirip yeniden açabilirsiniz.
Börekleri hazırlarken ilk yaptıklarınızın kurumaması için üstlerini mutlaka örtün.
Bütün malzemeyi bu şekilde tükettikten sonra börekleri kızartma işlemine başlayın.
Sıvı yağı iyice kızdırdıktan sonra börekleri ikişer ikişer tavaya alın.
Kızartırken tavayı sallarsanız daha iyi kabarır. Altını üstünü kontrol ederek kızartın.
Çiğböreğiniz hazır!