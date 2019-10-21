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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.10.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapmanın püf noktaları

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Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapmanın püf noktaları

Şanlıurfa yöresine ait bir lezzet olan çiğ köfte, Türkiye’nin dört bir yanında, 7’den 70’e çok sevilen ve tüketilen bir yiyecek. Her ne kadar artık her köşe başında bir çiğ köfteciye rastlansa da evde yapılan çiğ köftenin yerini hiçbir şey tutmaz. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? İşte çiğ köfte yapmanın püf noktaları

Çiğ köfte; bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanıyor. Şanlıurfa'nın dışında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Elâzığ, Malatya gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfteler yapılır. Genellikle ince ve uzun (sıkma) köfte parçaları şeklinde ve marul yaprağı ile servis edilir. Şanlıurfa'da açık ekmek, bazı yörelerde de lavaş ekmeği ile tüketilir.

Çiğ köfte, bulgurun şişme özelliğinden dolayı bekletilmeden, tazeyken yenmesi gereken bir besindir. Çiğ et nedeniyle oluşabilecek -başta tenyazis olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle etsiz çiğ köfte çeşitleri de üretilmeye başlanmıştır. Bu tür çiğ köftede çeşitli sos ve baharatlarla etli çiğ köfte görüntüsü ve lezzeti taklit edilir. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? İşte, çiğ köfte yapmanın püf noktaları

Malzemeler:

7 çay bardağı köftelik esmer bulgur
2 yemek kaşığı yoğurt
300-400 gram çiğ köftelik et
1 kase isot
Yarım kase zeytinyağı
1 demet maydanoz
1 kase doğranmış soğan
3-4 yemek kaşığı biber salçası
Köfte baharatı
6-7 domates

Yapılışı
:
İsot ve zeytinyağı karıştırılıp kenara alınır. Bulgur, soğan, salça ve et yoğurma kabına alınıp eşit miktarda dağılacak şekilde yoğurulur. Domateslerin kabukları soyulup minik minik doğrandıktan sonra karışıma eklenir ve iyice yoğurulur. Yoğurt eklenip tekrar yoğurulur. Köfte kıvama gelince isot-zeytinyağı karışımı ve köfte baharatı eklenip yoğurulur. Son olarak kıyılmış maydanoz eklenir ve şekillendirilir.

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