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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Çiğ köfte nasıl yapılır? Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konulur?

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Çiğ köfte nasıl yapılır? Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konulur?

Güney Doğu Anadolu’nun en çok tüketilen yemeklerinden biri olan çiğ köfte, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, ısıl işlem görmeden (pişirilmeden) tüketilen çiğ köfte, her ne kadar yöresel bir lezzet olsa da Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir keyifle tüketiliyor. Şanlıurfa'nın dışında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfte, marul yaprağı ve lavaş ekmeği ile sunuma hazırlanıyor. Ancak çiğ köfte, şişme özelliğinden dolayı bekletilmeden, tazeyken yenmesi gereken bir besindir. Peki, çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur? İşte, püf noktalarıyla çiğ köfte tarifi

Püf nokta: Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine buz konulmalıdır.

Malzemeler:

7 çay bardağı köftelik esmer bulgur
2 yemek kaşığı yoğurt
300-400 gram çiğköftelik et
1 kase isot
Yarım kase zeytinyağı
1 demet maydanoz
1 kase doğranmış soğan
3-4 yemek kaşığı biber salçası
Köfte baharatı
6-7 domates

Çiğ köfte nasıl yapılır?

İsot ve zeytinyağı karıştırılıp kenara alınır. Bulgur, soğan, salça ve et yoğurma kabına alınıp eşit miktarda dağılacak şekilde yoğurulur. Domateslerin kabukları soyulup minik minik doğrandıktan sonra karışıma eklenir ve iyice yoğurulur. Yoğurt eklenip tekrar yoğurulur. Köfte kıvama gelince isot-zeytinyağı karışımı ve köfte baharatı eklenip yoğurulur. Son olarak kıyılmış maydanoz eklenir ve şekillendirilir.

 

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