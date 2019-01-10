Çiğ köfte nasıl yapılır? Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konulur?
Güney Doğu Anadolu’nun en çok tüketilen yemeklerinden biri olan çiğ köfte, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?
Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, ısıl işlem görmeden (pişirilmeden) tüketilen çiğ köfte, her ne kadar yöresel bir lezzet olsa da Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir keyifle tüketiliyor. Şanlıurfa'nın dışında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Malatya gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen çiğ köfte, marul yaprağı ve lavaş ekmeği ile sunuma hazırlanıyor. Ancak çiğ köfte, şişme özelliğinden dolayı bekletilmeden, tazeyken yenmesi gereken bir besindir. Peki, çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur? İşte, püf noktalarıyla çiğ köfte tarifi
Püf nokta: Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine buz konulmalıdır.
Malzemeler:
7 çay bardağı köftelik esmer bulgur
2 yemek kaşığı yoğurt
300-400 gram çiğköftelik et
1 kase isot
Yarım kase zeytinyağı
1 demet maydanoz
1 kase doğranmış soğan
3-4 yemek kaşığı biber salçası
Köfte baharatı
6-7 domates
Çiğ köfte nasıl yapılır?
İsot ve zeytinyağı karıştırılıp kenara alınır. Bulgur, soğan, salça ve et yoğurma kabına alınıp eşit miktarda dağılacak şekilde yoğurulur. Domateslerin kabukları soyulup minik minik doğrandıktan sonra karışıma eklenir ve iyice yoğurulur. Yoğurt eklenip tekrar yoğurulur. Köfte kıvama gelince isot-zeytinyağı karışımı ve köfte baharatı eklenip yoğurulur. Son olarak kıyılmış maydanoz eklenir ve şekillendirilir.
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