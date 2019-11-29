Çiğ börek nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik çiğ börek tarifi ve yapımı
Sofralarımızda farklı çeşitlerle yer bulan böreğin şüphesiz ki en sevilenlerinden biri çiğ börek. İç harcında kıyma kullanılarak yapılan çiğ börek, incecik puf puf kabaran hamuru ile kahvaltı ve çay saatlerinde yer buluyor. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek malzemeleri nelerdir? İşte, İşte kolay ve pratik çiğ börek tarifi ve yapımı.
Eskişehir’le özdeşleşmiş olan çiğ börek bazı püf noktalarına dikkat edildiği zaman oldukça kolay hazırlanıyor. Kırım Tatarları arasında farklı şekillerle de adlandırılan bu lezzete hayır diyebilecek insan sayısı çok azdır. İşte, çiğ börek malzemeleri ve adım adım yapım aşaması.
Malzemeler
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı
1 su bardağı ılık su
İç harcı için:
250 gram orta yağlı kıyma
1 küçük kuru soğan
Karabiber
Tuz
Su
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Hazırlanışı
Öncelikle su ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.
Ardından bir yandan yoğurun bir yandan azar azar unu ekleyin.
Çiğbörek hamuru sert olmalıdır. Bu kıvamı elde edecek şekilde un ve su miktarını değiştirebilirsiniz.
Yoğurduğunuz hamuru üzerini örterek kısa bir süre dinlendirin.
Bu esnada böreğin içi için soğanı rendeleyin.
Tek sefer çekilmiş kıymayla karıştırın.
Tuz ve karabiberini ilave edin.
Bir miktar da su ekleyerek kıymanın sulanmasını sağlayın. Kıymayı sulandırmazsanız böreğin içinde topaklanır, dağılmaz.
Hamuru bezelere ayırıp çok büyük olmayacak şekilde açın.
Ortasına kıymalı içten koyup D şeklinde katlayın.
Daha iyi yapışması için kenarlarını kesin. Kestiğiniz parçaları atmayın, birleştirip yeniden açabilirsiniz.
Börekleri hazırlarken ilk yaptıklarınızın kurumaması için üstlerini mutlaka örtün.
Bütün malzemeyi bu şekilde tükettikten sonra börekleri kızartma işlemine başlayın.
Sıvı yağı iyice kızdırdıktan sonra börekleri ikişer ikişer tavaya alın.
Kızartırken tavayı sallarsanız daha iyi kabarır. Altını üstünü kontrol ederek kızartın.
Çiğböreğiniz hazır!