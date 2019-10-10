Çiğ börek nasıl yapılır? Adım adım çiğ börek tarifi
Çiğbörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi
Hamuru için Malzemeler
3 su bardağı un
2 çay kaşığı Tuz
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç Harcı için Malzemeler
250 gr. az yağlı kıyma
1 adet soğan – rende
1 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
4 – 5 yemek kaşığı su
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı
YAPILIŞI:
Bir karıştırma kabına unu ekleyin.
Ununuzun ortasını bir havuz olacak şekilde açıp su, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip önce bir çatal yardımıyla, ardından elinizle yoğurun.
15 – 20 dakika üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.
Kıymayı bir karıştırma kabına alın, üzerine rende soğan, tuz, karabiber ve suyu ilave edip, yoğurun.
Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yapın.
Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açın.
Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma koyun ve kaşığın tersiyle yayın.
Diğer tarafını yarım ay şeklinde üstüne kapatıp, kenarlarını iyice kapatın.
Bir tavada bol ayçiçek yağını kızdırın.
İyice kızgınlaşan yağda börekleri arkalı önlü kızartarak sıcak olarak servis edin.