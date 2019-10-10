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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Çiğ börek nasıl yapılır? Adım adım çiğ börek tarifi

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Çiğ börek nasıl yapılır? Adım adım çiğ börek tarifi

Çiğbörek; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? İşte adım adım çiğ börek tarifi

Hamuru için Malzemeler

3 su bardağı un
2 çay kaşığı Tuz
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç Harcı için Malzemeler

250 gr. az yağlı kıyma
1 adet soğan – rende
1 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
4 – 5 yemek kaşığı su

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI:

Bir karıştırma kabına unu ekleyin.

Ununuzun ortasını bir havuz olacak şekilde açıp su, sirke, zeytinyağı ve tuzu ekleyip önce bir çatal yardımıyla, ardından elinizle yoğurun.

15 – 20 dakika üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.

Kıymayı bir karıştırma kabına alın, üzerine rende soğan, tuz, karabiber ve suyu ilave edip, yoğurun.

Dinlenen hamurdan cevizden biraz iri bezeler yapın.

Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açın.

Açtığınız hamurun bir tarafına 1 yemek kaşığı kıyma koyun ve kaşığın tersiyle yayın.

Diğer tarafını yarım ay şeklinde üstüne kapatıp, kenarlarını iyice kapatın.

Bir tavada bol ayçiçek yağını kızdırın.

İyice kızgınlaşan yağda börekleri arkalı önlü kızartarak sıcak olarak servis edin.

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