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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Çifte kavrulmuş lokum tarifi
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Çifte kavrulmuş lokum tarifi

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Çifte kavrulmuş lokum tarifi

Lokum özellikle bayramlarda kahvenin yanında servis edilmesi adetten olan tatlılarımızdandır. O kadar bize ait bir lezzettir ki tüm dünyada da “Turkish delight” diye bilinir. Peki siz enfes lokumu hem de çifte kavrulmuş lokumu evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 5 su bardağı toz şeker
  • 4 çorba kaşığı nişasta
  • 1 çay kaşığı krem tartar
  • 1 su bardağı kavrulmuş Antep fıstığı
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Şekeri 4 su bardağı su ile birlikte bir tencereye alın.

Karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kaynayınca üzerindeki köpükleri alın.

Nişasta ve krem tartarı 1 bardak ılık suda ezin.

Nişastalı karışımı kaynayan şekerli suya ilave edin.

Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

İçine temiz bir kaşık batırarak kıvam kontrolü yapın. Eğer kaşık tencereden çıkardığınızda sakız gibi uzuyorsa lokumunuz pişmiştir.

Biraz soğuması için bekleyin.

Bir tepsiye Hindistan cevizini aktarıp tepsinin tabanına güzelce yayın.

Soğuyan lokum malzemesini de Hindistan cevizlerinin üzerine döküp her tarafa yayın.

Üzerine nişasta serpip bir gün bekleyin.

Ertesi gün nişastayı lokumun üzerinden temizleyip yüzey kuru ise elinizle hafifçe ıslatın.

Antep fıstıklarını lokumun üzerine dağıtıp tüm malzemeyi rulo şeklinde sarıp elinizle bastırarak fıstıkların lokumun içine yerleşmesini sağlayın.

Lokumu küp küp dilimleyip yeniden Hindistan cevizine bulayın.

Servise hazırdır, afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
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