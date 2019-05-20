Çifte kavrulmuş lokum tarifi

Lokum özellikle bayramlarda kahvenin yanında servis edilmesi adetten olan tatlılarımızdandır. O kadar bize ait bir lezzettir ki tüm dünyada da “Turkish delight” diye bilinir. Peki siz enfes lokumu hem de çifte kavrulmuş lokumu evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi
Şekeri 4 su bardağı su ile birlikte bir tencereye alın.
Karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
Kaynayınca üzerindeki köpükleri alın.
Nişasta ve krem tartarı 1 bardak ılık suda ezin.
Nişastalı karışımı kaynayan şekerli suya ilave edin.
Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
İçine temiz bir kaşık batırarak kıvam kontrolü yapın. Eğer kaşık tencereden çıkardığınızda sakız gibi uzuyorsa lokumunuz pişmiştir.
Biraz soğuması için bekleyin.
Bir tepsiye Hindistan cevizini aktarıp tepsinin tabanına güzelce yayın.
Soğuyan lokum malzemesini de Hindistan cevizlerinin üzerine döküp her tarafa yayın.
Üzerine nişasta serpip bir gün bekleyin.
Ertesi gün nişastayı lokumun üzerinden temizleyip yüzey kuru ise elinizle hafifçe ıslatın.
Antep fıstıklarını lokumun üzerine dağıtıp tüm malzemeyi rulo şeklinde sarıp elinizle bastırarak fıstıkların lokumun içine yerleşmesini sağlayın.
Lokumu küp küp dilimleyip yeniden Hindistan cevizine bulayın.
Servise hazırdır, afiyet olsun!