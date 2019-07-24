Churchill (çörçil) tarifi

Yaz aylarında iç ferahlatan bir içecek arayanların favorileri arasında ilk sıralarda bu aralar Churchill yer alıyor. Bol limonlu ve tuzlu olduğu için terlemeyle kaybettiğiniz elektrolitleri geri kazanmanızı kolaylaştıran Churchill'i siz de mutlaka denemelisiniz. İşte yaz sıcaklarının serin içeceği Chuchill'in tarifi...
Bir parmak limon suyunu ve bir fiske tuzu bardağın dibine koyun.
Üzerine sodayı köpürtmeden yavaşça ilave edin.
Bir pipet ya da karıştırma çubuğuyla yavaş yavaş karıştırın.
Arzu ederseniz limon ve tuz miktarını biraz artırabilirsiniz.