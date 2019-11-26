Bol acılı ve baharatlı yemekleriyle Meksika mutfağı ayrı bir güzel. Bunun üzerine "Peki Meksika mutfağının en popüler yemeklerinden biri nedir" diye sorarsanız "chili con carne" diğer adıyla kıymalı Meksika fasulyesi diyebiliriz. Hazır kış kapıdayken yiyebileceğiniz en güzel yemeklerden biri. Aile sofralarınızı şenlendirmek isterseniz, işte chili con carne tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
İri olarak doğranmış soğanları zeytinyağında soteleyin.
Üzerine kıymayı ekleyin.
Daha sonra biberleri de ilave edip yumuşayana kadar ara ara karıştırarak 4-5 dakika pişirin.
Biberler de yumuşayınca tuz, karabiber, kimyon ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Domates, acı kırmızı biber, acı sos, salça ve Meksika fasulyesini de ekleyerek üzerine su ilave edin.
Karıştırıp kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar orta ateşte ara ara karıştırarak pişirin.
Piştikten sonra ince kıyılmış taze kinişleri de ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun...