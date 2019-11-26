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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Chili con carne tarifi
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Chili con carne tarifi

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Chili con carne tarifi

Bol acılı ve baharatlı yemekleriyle Meksika mutfağı ayrı bir güzel. Bunun üzerine "Peki Meksika mutfağının en popüler yemeklerinden biri nedir" diye sorarsanız "chili con carne" diğer adıyla kıymalı Meksika fasulyesi diyebiliriz. Hazır kış kapıdayken yiyebileceğiniz en güzel yemeklerden biri. Aile sofralarınızı şenlendirmek isterseniz, işte chili con carne tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet soğan
  • 350 gram kıyma
  • 1/2 sarı biber
  • 2 - 3 diş sarımsak
  • 5 - 6 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet acı kırmızı biber
  • 2 konserve Meksika fasulyesi
  • 4 - 5 yapral taze kişniş
  • Yarım su bardağı su
  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

İri olarak doğranmış soğanları zeytinyağında soteleyin.

Üzerine kıymayı ekleyin.

Daha sonra biberleri de ilave edip yumuşayana kadar ara ara karıştırarak 4-5 dakika pişirin.

Biberler de yumuşayınca tuz, karabiber, kimyon ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Domates, acı kırmızı biber, acı sos, salça ve Meksika fasulyesini de ekleyerek üzerine su ilave edin.

Karıştırıp kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar orta ateşte ara ara karıştırarak pişirin.

Piştikten sonra ince kıyılmış taze kinişleri de ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Fotoğraf: Alamy
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