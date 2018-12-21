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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
21.12.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi

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Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi

Cheesecake nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tatlıya hayır diyemeyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Farklı doku ve damak tatlarına hitap eden cheesecake tarifini sizler için hazırladık. işte detaylar.

Evde cheesecake yapımı, evinde konuklarını ağırlayacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Yazın serinlemek amacıyla da yenen cheesecake soğuk yenen bir tatlıdır. Peki, cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi.

Malzemeler

5 yemek kaşığı tereyağı
3,5 paket piknik bisküvi
1 çay kaşığı tarçın

Krema için:

4 adet yumurta
1 paket krem peynir
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı krema
2 yemek kaşığı toz vanilyalı puding
5 yemek kaşığı toz şeker

Sos malzemesi:

1 bardak donmuş vişne
1 bardak su
5 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası

Hazırlanışı

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Ayrı ayrı 5’er dakika çırpın. Sarıların içine krem peynirini, süzme yoğurdu, kremayı, toz pudingi ve toz şekeri atıp, karıştırın. Beyazları içine ekleyip, karıştırın. Kenarda bekletin.

Donmuş vişnenin üzerine su ilave edin. 5 dakika kaynatın. Taneleri ayırın. Suyunun içine şekeri ve nişastayı ilave edin. Muhallebi gibi pişirin.

Piknik bisküvilerini yağ ve tarçınla birlikte blender'da ufalayarak, hamur yapın. Kelepçeli kek kalıbına kenarlarını da kapatacak biçimde hamuru yayın. Kremayı üzerine dökün. 175 derecedeki fırında 20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra vişne tanelerini dizin. Vişne sosunu kaşıkla her tarafına sürün. Dolapta 4 saat beklettikten sonra servis yapın.

Püf Noktası: Yumurta soğukken sarısı, akından daha kolay ayrılır. Bu işlemi yapacağınız zaman yumurtaları son ana kadar buzdolabında tutun.

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