Cheesecake nasıl yapılır? İşte mükemmel bir cheesecake'in sırları

Cheesecake için bir kelepçeli kek kalıbına ihtiyacınız var. Kelepçeli kalıp sayesinde cheesecake’inizi dağıtmadan kolayca çıkarıp servis edebilirsiniz. Kelepçeli kalıbın kenarlarını ve tabanını alüminyum folyoyla ya da yağlı kağıtla kaplamak da, hem kekinizin yanmasını önler hem de çıkarırken işinizi kolaylaştırır. Cheesecake tariflerinde ölçüler genellikle 20-23 santimetrelik kalıplara göre verilir. Ama siz yine de kalıp seçerken malzemelerin miktarını da göz önünde bulundurun.

Cheesecake’te kullanacağınız malzemelerin tamamı oda sıcaklığında olmalı. Cheesecake’i yapmaya başlamadan en az 2 saat önce malzemeleri buzdolabından tezgahın üzerine çıkarın. Malzemeler soğuk olursa daha zor karışırlar ve daha uzun süre çırpmanız gerekir ki bu durum cheesecake’inizin dolgusunda hava kabarcıkları oluşmasına ve pişme aşamasında üstünün çatlamasına neden olur.

Cheesecake’inizi yabancı bir tarife göre yapacaksanız işiniz zor olabilir. Çünkü malzemelerin tamamını Türkiye’de bulamayabilirsiniz. Örneğin Amerikan cheesecake’inde kullanılan krem peynir yerine Türkiye’de labne kullanmak daha mantıklıdır. Ancak labne krem peynirden daha sulu olduğu için, cheesecake’inizi hazırlamaya başlamadan önce suyunu süzdürmeniz gerek. Bunu yoğurt süzer gibi bez torbada yapabilirsiniz. Dahası krem peynir labneden daha yağlı olduğu için kıvamını tutturmak için içine kaymak ya da krema eklemeniz gerekebilir. Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye’ye uyarlanmış tariflerle hareket etmek daha kolay görünüyor. Bu durumda da belirtilen ölçüleri mutlaka birebir takip edin. Aksi takdirde kıvam ve lezzet sorunu yaşayabilirsiniz.

Cheesecake pişirirken fırının önceden mutlaka ısıtılmış olması da önemli bir nokta. Cheesecake kalıbınızı su dolu bir tepsiye yerleştirip o şekilde fırına vermelisiniz. Böylece tepsideki su fırının içinde buhar yaparak tatlınızın kurumasını ve çatlamasını önler.

Tepsiyi fırına verdikten sonra bir daha kapağını açmayın, diğer keklerde olduğu gibi pişmiş mi diye kürdan vb. batırırken kontrol etmeye çalışmayın. Cheesecake’inizin pişip pişmediğini görüntüsünden anlamalısınız. Pişmiş cheesecake’in kenarları altın sarısı ve katı, ortası ise hafif yumuşak olur. Hafif sulu bir görüntüde olması sorun yaratmaz, çünkü cheesecake soğudukça suyunu çeker ve katılaşır.

Cheesecake’iniz piştikten sonra kalıptan çıkarırken de dikkatli olmalısınız. Soğumadan kalıptan çıkarmaya kalktığınız takdirde cheesecake dağılır. Dağılmadan çıkarmanın en kolay yolu cheesecake’i önce 1 saat kapağı aralık fırında soğutmak ardından çıkarıp bir bıçağı kalıbın kenarlarında dolaştırarak yapışmasının önüne geçmektir. Bundan sonra cheesecake’inizi fırından çıkarıp oda sıcaklığına ulaşmasını beklemelisiniz. O noktada kalıbın kelepçesini açarak rahatça çıkarabilirsiniz.

Oda sıcaklığına ulaşan tatlınızı yemek için biraz daha sabredip bir gece buzdolabında bekletmeniz de kıvamını ve lezzetini artırır.