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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Cheeseburger (çizburger) nasıl yapılır? Evde cheeseburger tarifi

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Cheeseburger (çizburger) nasıl yapılır? Evde cheeseburger tarifi

Hem büyük hem de küçüklerin severek tükettiği cheeseburger (çizburger) her evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Köftesinden ekmeğine kadar evlerinizde kendi ellerinizle yapacağınız cheeseburgeri misafirlerinize de yaparak onları şaşırtabilirsiniz. Peki, evde cheeseburger nasıl yapılır?

Çizburger, peynirli yapılan bir hamburger. Genellikle, peyniri dilimlenmiş olmakta ve köftenin üstünde yer almaktadır. Geri kalan kısmı farklı şekillerde yapılabilir. Dünya çapındaki Fast-food restoranları ve yerel restoranlar, peynir olarak birçok çeşidi kullanmaktadır. Peki, evde çizburger nasıl yapılır?

Cheeseburger Malzemeleri

Soğan

Köftesi için Malzemeler

500 gr. dana döş kıyma
1 tatlı kaşığı ketçap
2 tutam tuz
1 tutam karabiber
Üzeri için Malzemeler
3 dilim cheddar peyniri
3 adet hamburger ekmeği

ÇİZBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte için, soğanı piyazlık doğrayıp, kızgın tavaya biraz zeytinyağı koyun ve karamelize oluncaya kadar pişirin.

Ardından kıymanın içerisine ketçap, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun.

Köfte harcınız hazır olduğunda 3 eşit parçaya bölün ve hamburger köftesi şekli verin.

Bir tavayı kızdırın.

Köftelerinizi istediğiniz pişme derecesine göre önlü arkalı mühürleyin.

Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında istediğiniz pişme derecesine göre pişirin. Fırından çıkartmaya 2-3 dakika kala üzerine peynirini yerleştirin ve peyniri eritin.

Ekmeklerinizi fırından çıkan köftelerin suyuna batırın.

Hamburger ekmeğinin tabanına burger köftesini yerleştirin.

Üzerine dilediğiniz gibi domates, turşu, soğan koyup üstüne ekmeği kapatıp servis edin.

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