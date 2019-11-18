Cheeseburger (çizburger) nasıl yapılır? Evde cheeseburger tarifi
Hem büyük hem de küçüklerin severek tükettiği cheeseburger (çizburger) her evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Köftesinden ekmeğine kadar evlerinizde kendi ellerinizle yapacağınız cheeseburgeri misafirlerinize de yaparak onları şaşırtabilirsiniz. Peki, evde cheeseburger nasıl yapılır?
Çizburger, peynirli yapılan bir hamburger. Genellikle, peyniri dilimlenmiş olmakta ve köftenin üstünde yer almaktadır. Geri kalan kısmı farklı şekillerde yapılabilir. Dünya çapındaki Fast-food restoranları ve yerel restoranlar, peynir olarak birçok çeşidi kullanmaktadır. Peki, evde çizburger nasıl yapılır?
Cheeseburger Malzemeleri
Soğan
Köftesi için Malzemeler
500 gr. dana döş kıyma
1 tatlı kaşığı ketçap
2 tutam tuz
1 tutam karabiber
Üzeri için Malzemeler
3 dilim cheddar peyniri
3 adet hamburger ekmeği
ÇİZBURGER NASIL YAPILIR?
Köfte için, soğanı piyazlık doğrayıp, kızgın tavaya biraz zeytinyağı koyun ve karamelize oluncaya kadar pişirin.
Ardından kıymanın içerisine ketçap, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun.
Köfte harcınız hazır olduğunda 3 eşit parçaya bölün ve hamburger köftesi şekli verin.
Bir tavayı kızdırın.
Köftelerinizi istediğiniz pişme derecesine göre önlü arkalı mühürleyin.
Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında istediğiniz pişme derecesine göre pişirin. Fırından çıkartmaya 2-3 dakika kala üzerine peynirini yerleştirin ve peyniri eritin.
Ekmeklerinizi fırından çıkan köftelerin suyuna batırın.
Hamburger ekmeğinin tabanına burger köftesini yerleştirin.
Üzerine dilediğiniz gibi domates, turşu, soğan koyup üstüne ekmeği kapatıp servis edin.