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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Cezerye tarifi
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Cezerye tarifi

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Cezerye tarifi

Akdeniz bölgesinin özellikle de Mersin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir cezerye. Adını Arapça havuç anlamına gelen “cezer” kelimesinden alan cezerye, içindeki bol miktarda baharatıyla da hem sağlık hem de lezzet deposu. Kuruyemişçilerden alabileceğiniz cezeryeyi evde yapmak isterseniz tarifi hemen aşağıda… İşte “Cezerye nasıl yapılır?” diyenler için cezerye tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 6 adet büyük boy havuç
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı su
  • 100 gram Antep fıstığı
  • Yarım çay kaşığı toz karanfil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • Çeyrek çay kaşığı zerdeçal
  • Çeyrek çay kaşığı zencefil
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

Hazırlanışı

Havuçları soyduktan sonra iri iri doğrayın. Az miktarda suyla orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan havuçları ezip pürüzsüz bir püre kıvamına getirin.

Püreyi bir sos tenceresine alıp içine toz şeker ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. İçine baharatları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak kıvamını alması için içine az miktarda soğuk suyla açtığınız nişastayı ilave edin karıştırıp altını kapatın.

Balı ve kabuklarını soyduğunuz Antep fıstıklarını (fındık da kullanabilirsiniz) da ekledikten sonra kıvamı iyice koyulaşan cezeryeyi güzelce karıştırıp homojenleşmesini sağlayın.

Hindistan cevizinin yarısını tepsinin tabanına iyice yayın. Üzerine cezeryeyi döküp bir spatula yardımıyla her tarafının eşit olmasını sağlayın. Hindistan cevizinin kalanını da cezeryenin üzerine serpin.

Buzdolabında soğuttuğunuz cezeryeyi dilimleyip servis edebilirsiniz.

 

Fotoğraf: Alamy
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