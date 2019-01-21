Akdeniz bölgesinin özellikle de Mersin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir cezerye. Adını Arapça havuç anlamına gelen “cezer” kelimesinden alan cezerye, içindeki bol miktarda baharatıyla da hem sağlık hem de lezzet deposu. Kuruyemişçilerden alabileceğiniz cezeryeyi evde yapmak isterseniz tarifi hemen aşağıda… İşte “Cezerye nasıl yapılır?” diyenler için cezerye tarifi…
Havuçları soyduktan sonra iri iri doğrayın. Az miktarda suyla orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan havuçları ezip pürüzsüz bir püre kıvamına getirin.
Püreyi bir sos tenceresine alıp içine toz şeker ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. İçine baharatları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak kıvamını alması için içine az miktarda soğuk suyla açtığınız nişastayı ilave edin karıştırıp altını kapatın.
Balı ve kabuklarını soyduğunuz Antep fıstıklarını (fındık da kullanabilirsiniz) da ekledikten sonra kıvamı iyice koyulaşan cezeryeyi güzelce karıştırıp homojenleşmesini sağlayın.
Hindistan cevizinin yarısını tepsinin tabanına iyice yayın. Üzerine cezeryeyi döküp bir spatula yardımıyla her tarafının eşit olmasını sağlayın. Hindistan cevizinin kalanını da cezeryenin üzerine serpin.
Buzdolabında soğuttuğunuz cezeryeyi dilimleyip servis edebilirsiniz.